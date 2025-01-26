　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下午變天！寒流來襲北部下探7度　今明高山有降雪機會

▲春節期間氣象預報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署預估未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天下午開始變天！中央氣象署預報員林定宜指出，今天下午受寒流南下影響，氣溫驟降，而且越晚越冷，北部最低下探7度，水氣也開始增多，今明兩天高山有降雪機率，明天小年夜（1/27）轉乾冷，預估這波寒流持續到除夕（1/28），初一（1/29）起天氣逐漸回暖，但到了初三（1/31）又會有一波鋒面南下，又轉為濕冷型態。

林定宜表示，從今天下午起到初一清晨，受到寒流南下及影響，氣溫驟降，各地非常寒冷，溫度越晚越冷，尤其從今夜到明天，溫度會顯著下降，中部以北、東北部、花東會出現10度以下低溫，預估小年夜到除夕清晨最冷，台南以北、東北部、東部地區都可能出現10度以下低溫，中部以北、東北部甚至出現8度低溫，沿海與近山區平地、空曠地區溫度更會下探。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，此波寒流預計從初一白天逐漸減弱，溫度會慢慢回升，但受到輻射冷卻效應影響，除夕到初三日夜溫差大，夜晚和清晨天氣會非常寒冷，初二起白天各地高溫會回到20度以上，但到了初四（2/1）又有鋒面通過及大陸冷氣團南下，又將轉為濕冷的天氣型態。

▲春節期間氣象預報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署預估降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於降雨部分，林定宜表示，從今天下午開始，雨量明顯增加，尤其基隆北海岸、北部山區會出現降雨，明天小年夜就會從濕冷轉為乾冷，只有東半部有零星降雨，其他地區都是多雲到晴，除夕到初二全台各地水氣少，屬乾冷型態；但初四開始水氣增加，北部、東半部和中部山區水氣增加。

林定宜指出，若低溫與水氣配合，今明高山有降雪機會，今天中部以北3千公尺以上高山有降雪機率，明天3千公尺以上高山也有降雪機率，北部、東北部1500公尺以上高山就有可能降雪，提醒民眾降雪路段容易濕滑，上山要留意路況安全。

▲春節期間氣象預報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署預估春節天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／痛失外公　林葉亭兒邱以太哀働回應
快訊／林葉亭心痛發聲！
快訊／林葉亭現場認屍　與家人互擁爆哭
4死4傷名單曝　電商夫妻返鄉過年遇劫
薔薔隱藏人脈太狂！　尾牙竟有「總統府大咖」到場
曾困維冠61小時！　「思樂冰妹妹」現身災區

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年夜飯吃不完更浪費！　營養師推「採買年貨6技巧」

一進男廁「不會直接看到小便斗」　網讚爆：很支持這樣的改變

家庭號鮮奶「狂外漏」！苦主曝冰箱慘照　內行授訣竅：放心給它倒

過年走春「3生肖忌穿紅色」！　改穿這顏色財運UP

下午變天！寒流來襲北部下探7度　今明高山有降雪機會

高雄吉伊卡哇「是台灣人做的」　公公凌晨載去！網見4字亮點讚可愛

初見面就點3千元龍蝦　工程師受夠被當ATM：有愛吃滷肉飯的女生？

春節哪天南下最不塞車？眾人狂推「這時間」：一路大順暢

2025年12星座工作升遷運！處女座是大進步的一年！挖角、選拔也有可能

快訊／11縣市低溫特報！清晨寒流影響　急凍跌破10度

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

寒流來沒熱水be like：#車銀優

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

【黏人精寶寶】媽媽一放下哭哭+踢腿腿 上升後成功討到抱抱

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

年夜飯吃不完更浪費！　營養師推「採買年貨6技巧」

一進男廁「不會直接看到小便斗」　網讚爆：很支持這樣的改變

家庭號鮮奶「狂外漏」！苦主曝冰箱慘照　內行授訣竅：放心給它倒

過年走春「3生肖忌穿紅色」！　改穿這顏色財運UP

下午變天！寒流來襲北部下探7度　今明高山有降雪機會

高雄吉伊卡哇「是台灣人做的」　公公凌晨載去！網見4字亮點讚可愛

初見面就點3千元龍蝦　工程師受夠被當ATM：有愛吃滷肉飯的女生？

春節哪天南下最不塞車？眾人狂推「這時間」：一路大順暢

2025年12星座工作升遷運！處女座是大進步的一年！挖角、選拔也有可能

快訊／11縣市低溫特報！清晨寒流影響　急凍跌破10度

2大超市量販「蛇年福袋」初一開賣！抽5台電動休旅車、旅遊機票

過年前想念柯文哲！　陳佩琪：半夜凍到醒來「你是否也覺得冷？」

小黨拚出線／時力2026鎖定竹竹苗　戰將列隊「一定讓人跌破眼鏡」

重案回顧／宥勝「速解內衣揉胸」女助理　二審道歉認罪獲輕判

男友一開車就暴走！她差點被賞巴掌　「怒路症」4徵兆快就醫

返鄉過年夢碎！電動車楊梅休息站自撞釀4死　預計下午1點相驗

「三菱新休旅」2025年國產重點車！入門新秀對決TOYOTA Yaris Cross

桃園男酒後如廁跌落3米深邊坡　警消架梯拉繩索救援

嘆柯建銘搞罷免「為當立法院長」　葉元之：放過大家好過年吧

落實多元服務福利社區化　雲林虎尾中溪活動中心重建動土

幼兒園時扮演夫妻　20年後居然「真結婚」！

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！　07：38地震

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

「犯太歲」是什麼意思？　2025蛇年4生肖要注意

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

台南多起地震　初判為21日餘震

統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多熱門

相關新聞

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

寒流大軍南下，中央氣象署表示，今天（26日）下午開始寒流南下，降雨轉趨明顯，尤其北台灣降雨機率高，各地氣溫從下午開始明顯下降，入夜後包含台南以北、宜蘭、澎湖高溫從18至20度，都會降到11度至14度，溫度變化大。前局長鄭明典也發文分析，這波冷空氣「屬於少見的強度」。

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

春節連假車行蘇花全攻略　北上南下最大車潮曝

春節連假車行蘇花全攻略　北上南下最大車潮曝

寒流明天下午殺到！最冷時刻剩8度

寒流明天下午殺到！最冷時刻剩8度

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

關鍵字：

寒流氣溫降雪路況天氣

讀者迴響

熱門新聞

即／父失聯11天陳屍私人庭院水池　林葉亭現場崩潰

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

即／林葉亭父親失蹤11天　至善路某民宅水池發現男屍

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

楊梅休息站電動車自撞4死！　估用「三元鋰電池」出事秒燒沒時間跑

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家！」9小時後尋獲遺體

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面