下午變天！寒流來襲北部下探7度　今明高山有降雪機會

▲氣象署預估未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天下午開始變天！中央氣象署預報員林定宜指出，今天下午受寒流南下影響，氣溫驟降，而且越晚越冷，北部最低下探7度，水氣也開始增多，今明兩天高山有降雪機率，明天小年夜（1/27）轉乾冷，預估這波寒流持續到除夕（1/28），初一（1/29）起天氣逐漸回暖，但到了初三（1/31）又會有一波鋒面南下，又轉為濕冷型態。

林定宜表示，從今天下午起到初一清晨，受到寒流南下及影響，氣溫驟降，各地非常寒冷，溫度越晚越冷，尤其從今夜到明天，溫度會顯著下降，中部以北、東北部、花東會出現10度以下低溫，預估小年夜到除夕清晨最冷，台南以北、東北部、東部地區都可能出現10度以下低溫，中部以北、東北部甚至出現8度低溫，沿海與近山區平地、空曠地區溫度更會下探。

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林定宜指出，此波寒流預計從初一白天逐漸減弱，溫度會慢慢回升，但受到輻射冷卻效應影響，除夕到初三日夜溫差大，夜晚和清晨天氣會非常寒冷，初二起白天各地高溫會回到20度以上，但到了初四（2/1）又有鋒面通過及大陸冷氣團南下，又將轉為濕冷的天氣型態。





▲氣象署預估降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於降雨部分，林定宜表示，從今天下午開始，雨量明顯增加，尤其基隆北海岸、北部山區會出現降雨，明天小年夜就會從濕冷轉為乾冷，只有東半部有零星降雨，其他地區都是多雲到晴，除夕到初二全台各地水氣少，屬乾冷型態；但初四開始水氣增加，北部、東半部和中部山區水氣增加。

林定宜指出，若低溫與水氣配合，今明高山有降雪機會，今天中部以北3千公尺以上高山有降雪機率，明天3千公尺以上高山也有降雪機率，北部、東北部1500公尺以上高山就有可能降雪，提醒民眾降雪路段容易濕滑，上山要留意路況安全。





▲氣象署預估春節天氣趨勢。（圖／氣象署提供）