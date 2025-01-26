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暴跌10°C「寒流大軍南下」溼雨變天探6°C　鄭明典：少見的強度

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲寒流南下，今天下午起暴跌降溫。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

寒流大軍南下，中央氣象署表示，今天（26日）下午開始寒流南下，降雨轉趨明顯，尤其北台灣降雨機率高，各地氣溫從下午開始明顯下降，入夜後包含台南以北、宜蘭、澎湖高溫從18至20度，都會降到11度至14度，溫度變化大，除夕最冷時候，北部、宜蘭地區恐出現6度低溫。前局長鄭明典也發文分析，這波冷空氣「屬於少見的強度」。

氣象署預報，今天水氣漸增，台灣北部、東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，上半天降雨還不多，不過下午開始隨著寒流南下，降雨將轉趨明顯，尤其北台灣降雨機率高，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率，至於中南部平地及金澎多雲；中午以前北台灣及金澎高溫仍有18至20度，其他地區21至24度，馬祖15度，下午開始寒流南下，各地氣溫將明顯下降，入夜後台南以北、宜蘭及澎湖氣溫會降到11至14度，其他地區約16度，金馬祖9到10度。

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合歡山下雪。（圖／民眾提供）

▲合歡山日前降雪。（圖／民眾提供）

▲▼春節天氣。（圖／氣象署提供）

▲春節天氣冷颼颼。（圖／中央氣象署）

此外，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全；明日白天中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，晚間3000公尺以上高山及北部、東北部1500至2000公尺以上高山有局部降雪機率。

鄭明典今天分析，這波寒流中心氣壓超過1070了，「已經屬於少見的強度」，要持續追蹤。民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也指出，首波寒流即將來襲，小年夜各地氣溫持續下降，尤其北台灣因溼度偏高，體感上「嚴寒」，隨後乾空氣逐漸抵達放晴，但寒流加上輻射冷卻效應同時發威，低溫仍只有7至10度。

氣象署預報員張承傳表示，寒流最冷時刻落在除夕（1月28日）清晨，中部以北、東北部最低溫約7至8度，其他地區10至12度，初一（1月29日）白天寒流才開始減弱；初二（1月30日）、初三（1月31日）則因風向轉為東南風偏南，全台各地高溫皆可達20度以上，北部20至22度，中南部24至25度，但早晚受輻射冷卻影響，中部及北部竹苗地區日夜溫差大，恐出現10度以下低溫。

▲▼春節天氣。（圖／氣象署提供）

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