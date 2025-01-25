寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度　雨要下到小年夜

▲連假第2天寒流來襲。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

春節連假第2天寒流報到，中央氣象署指出，明（26）日下午因寒流南下，全台各地降溫有感連凍3天，同時迎來降雨一路下到周一清晨才減弱；最冷時段則落在除夕（1月28日）清晨，北部、宜蘭地區恐出現6度低溫，直至初二起全台各地高溫才會回升到20度以上。

▲▼春節假期全台降雨情況一次看。（圖／氣象署提供）



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氣象署預報員張承傳表示，明日中午前各地氣溫與今天相似，北部、東北部約18至20度，其他地區21至24度，下午受寒流南下影響開始降溫，入夜後台南以北、宜蘭地區剩12至14度、高屏花東也只有16至17度，同步伴隨著降雨，東半部、中南部山區降雨明顯，尤其基隆北岸會有局部較大雨勢，一路下到小年夜（1月27日）白天才減弱，只剩花東會有局部雨。

▲寒流來襲全台凍3天。

寒流最冷時刻落在除夕（1月28日）清晨，中部以北、東北部最低溫約7至8度，其他地區10至12度，初一（1月29日）白天寒流才開始減弱；初二（1月30日）、初三（1月31日）則因風向轉為東南風偏南，全台各地高溫皆可達20度以上，北部20至22度，中南部24至25度，但早晚受輻射冷卻影響，中部及北部竹苗地區日夜溫差大，恐出現10度以下低溫。

好天氣維持到初三，初四（2月1日）迎來新鋒面通過，再加上大陸冷氣團南下開始變天下雨，不過低溫沒有這波寒流強，全台約13至14度左右，仍提醒民眾要注意保暖，外出記得攜帶雨具。