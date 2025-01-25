祭關稅威脅！川普「認真要奪格陵蘭」　與丹麥總理通話超火爆

▲ 川普與佛瑞德里克森上周進行通話，據稱氣氛十分火爆。（組圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新任總統川普先前放話，不排除武力奪取格陵蘭，據報他近日與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）通話時氣氛火爆，因川普態度強硬，堅稱他對控制格陵蘭「是認真的」，佛瑞德里克森則明確表態不會出售自治領土。知情官員也坦言，這通電話進展「非常糟」。

英媒《金融時報》披露，川普15日與佛瑞德里克森進行45分鐘通話，白宮目前未對此發表評論，但聽取相關簡報的5名現任與前任歐洲高級官員都表示，雙方談話進行得「非常糟糕」。儘管佛瑞德里克森提出在軍事基地及礦產開發等方面進行更多合作，但在她強調格陵蘭是非賣品後，川普一直表現得「很有攻擊性、咄咄逼人」。

其中一名官員形容，「太可怕了」；另一人補充，「川普非常堅持，就像在潑冷水。以前很難把這件事當真，但現在認為這很嚴重，而且可能非常危險。」

報導提到，川普揚言奪取格陵蘭、巴拿馬運河，甚至是加拿大，許多歐洲官員都希望他出於「國安因素」尋求併吞格陵蘭的言論只是一種談判策略，以求在北約領土上擴大影響。但這通電話粉碎這種希望，更加深北約盟國間外交政策危機。

一名聽取簡報的人士指出，「意圖非常明顯，他們想要（格陵蘭）。丹麥人現在處於危機處理模式」；另一人則稱，「丹麥人完全被嚇壞了」。

一名前丹麥官員補充，「這是一次非常艱難的對話，川普威脅對丹麥採取針對性關稅等具體措施」。丹麥總理辦公室則拒絕承認「匿名消息人士對這段對話的解讀」。

美國國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）未對此次通話發表評論，但聲明提到，「川普總統已經明確表示，格陵蘭的安全與保障對美國很重要，因為中國與俄羅斯在整個北極地區進行大量投資。總統不僅致力保護美國在北極的利益，且致力與格陵蘭合作，以確保兩國共同繁榮」。