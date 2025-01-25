陸學者：不排除川普打擦邊球　讓民進黨官員走進白宮

▲華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／翻攝自華人頭條）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普上任，各方專注美中台關係前景。有大陸學者認為，美台官方往來層級升高多少，主要看川普出多大的「賭牌」，不排除川普任內打「擦邊球」，讓民進黨政府官員走進白宮。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根今（25）日於《中評社》網站撰文，分析川普執政開局的對中、對台政策走向。

中美關係方面，仇長根認為，川普2.0開局中美關係後續發展與改善可以審慎期待。川普就職前，中美元首互動具正向積極意義。他預期，未來中美關係走向「競爭、對抗」格局是趨勢；「協商、合作」方面也有機會。

至於美中台關係，仇長根直言，目前看不出川普拿台灣與中國「交易」，也不會輕易「交易」。川普是一個十足的「實用主義者」，會不會拿台灣作籌碼？當年美國總統卡特「棄台」與中國建交，背景是「美蘇爭霸」，美需要「聯華制蘇」。

但是仇長根指出，今天美國競爭對手與戰略需求與當年不一樣，當中美實力距離縮小，兩岸實力差距拉大，中美互有戰略需求，「台（灣）從『棋子』變『棄子』不是不無可能」。

此外，仇長根提到，川普將強勢主導對中、對台政策而不是「鷹派」團隊。儘管國務卿、國安顧問、國防部長是「反華親台」鷹派，但「決策權」在川普手中，他們只是「執行者」。

談到川普主政對兩岸關係的危機與挑戰，仇長根表示，除了對台軍售最具挑戰性，就是提升美台官方關係。他指出，美台官方往來層級升高「不確定」，主要看中美關係如何發展和川普擬出「賭牌」多大。

仇長根說，去年賴清德拜訪南太平洋3友邦，拜登劃「紅線」賴只能過境夏威夷、關島。但不排除川普任內打「擦邊球」，讓民進黨政府官員走進白宮。此外，國會議員將持續訪台，因為川普管不住，也不想得罪太多人。

仇長根稱，中美關係的重要性遠遠超過美台關係，故川普眼裡的台灣是「筆尖」，大陸是「圓桌」，他精明的頭腦當然不會做賠本的買賣，也不會為台灣而「瘋狂到沒有底線」。

仇長根還提到，川普對外關係策略採取「單邊主義」、「保護主義」及「退群」，為了「美國利益」，「不求戰」與「戰略收縮」是趨勢。他當選以來至少三次說過「協防台灣，我不會說」，這種不明確的回答就是一種「戰略模糊」。