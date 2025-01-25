不只苗栗！UNIQLO「1分店」同天結束營業　在地人認：從沒去過

▲知名日系服飾品牌UNIQLO深受消費者喜愛。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

知名日系服飾品牌UNIQLO深受消費者喜愛，然而近日傳出基隆信一店與家樂福苗栗店因租約到期，將於2月23日22時正式結束營業。此消息一出，引發當地居民熱議。

近日一名網友在臉書社團「基隆人日常」發文，透露基隆UNIQLO信一店即將關閉，並於2月23日22時正式結束營業。此消息迅速吸引眾多基隆市民關注，部分人表示「可惜」，也有人坦言「從未去過該門市消費」。另有網友提到，現今多數人已習慣在線上購物，並選擇店鋪取貨，因此對門市關閉影響不大。

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根據UNIQLO官網公告，基隆信一店因租約到期，將於2月23日停止營業，並提醒消費者，鄰近區域可至「汐止iFG遠雄廣場店」繼續購物。此外，店鋪也特別提醒，如有退換貨需求且符合規定，須於2月23日前辦理，2月24日後僅能在其他門市進行等值換貨，並且該店將不再提供網路商店店鋪取貨服務。

然而不僅是基隆信一店，苗栗地區的UNIQLO家樂福苗栗店也因租約到期，將於同一天結束營業。近日也有苗栗市民在臉書社團發文，提到該門市已張貼公告，確認2月23日22時正式關閉，未來可至「苗栗尚順購物中心店」繼續購物。

此消息讓部分苗栗居民感到驚訝，直呼「毫無預警」，但也有民眾認為，該門市平日人流不多，因此結束營業並不令人意外，「別說苗栗店了，尚順店我都覺得快關了」、「先問問為什麼台灣是全亞洲最貴吧……後來都不去這家店買東西」、「月初才去過大阪齋心橋筋的UNIQLO逛過，嚇死人了！衣服好像都不用錢似的，讓來自全球各地的觀光客爆買！整家店擠得水洩不通」。

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