基隆交通處長調交通部參事　獲3任市長肯定王圳宏續助地方建設

▲基隆市交通處長王圳宏（左）調交通部參事。中為副市長邱佩琳。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府昨（23日）宣布局處首長異動，交通處長王圳宏將調任交通部參事。王圳宏歷經基隆三任市長張通榮、林右昌及謝國樑，專業能力深受肯定。任內推動多項交通政策有成，包括基隆捷運前期難題的解決及行人友善政策的落實，市府團隊對此人事變動深感惋惜。

專業背景深厚 曾任多項重要職務

王圳宏畢業於台北科技大學環境規劃與管理研究所碩士，並取得台灣大學環境工程學研究所博士學位，擁有交通、環境規劃及工程等專業背景。他於2009年晉升薦任公務人員，歷經交通部國道新建工程局幫工程司及經濟部水利署科長等中央職務，後進入基隆市政府服務十多年，擔任過工務處副處長、交旅處長及參議等職務。

謝國樑上任後，拔擢王圳宏出任交通處長。他任內推動多項交通建設，包括爭取台鐵直達車、9026路線及1200月票政策，並推行大規模的行人友善措施，如在路口廣設綠斑馬線，提升斑馬線能見度，獲得市民廣泛好評。此外，基隆捷運的推動上，他也投入大量心力，解決多項前期作業的技術與行政難題。

團隊不捨 調任因個人生涯規劃

對王圳宏24日證實將調任交通部參事，表示此決定主要基於個人生涯規劃及平時通勤考量。他坦言，對於離開基隆市政府感到不捨，但期盼未來能在中央層級持續為基隆交通建設提供協助。

基隆市副市長邱佩琳對此表示，王圳宏是相當優秀的交通專才，市府團隊對他的離開感到不捨，但也相信他到中央後，能夠為基隆未來的交通建設爭取更多資源與支持。

由黃詩涵暫代 新處長將延續既有政策

基隆市交通處處長一職將由現任副處長黃詩涵暫時代理。交通處員工表示，王圳宏工作態度認真，早晨五點開始工作，往往晚間九點才離開辦公室，堪稱「朝五晚九」的典範公務員。

值得一提的是，前基隆市交旅處長李綱於林右昌市府時期離任後，現亦任交通部參事。兩人情況類似，顯示基隆市府交通領域人才向中央發展的廣闊前景，也為基隆交通建設發展提供更多助力。

王圳宏調任後，市府期望其專業經驗能在中央發揮更大影響力，持續為基隆市的交通建設注入新動能。