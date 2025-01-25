見義勇為畫面曝！苗栗家暴男強拉妻回家　火車乘客圍住保護她

記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

苗栗一名泰國籍30歲女子，日前遭49歲賴姓丈夫咬傷、毆打，24日下午憤而帶行李離家，卻被追上的賴男揪住不放，雙方再度發生衝突，周圍民眾見賴男情緒失控，紛紛上前喝斥制止保護女子。警方表示，將2人帶返警局後，協助女子聲請保護令，並通報家防中心。

▲苗栗男欲強拉離家出走的泰籍妻子回家，被火車乘客制止。（圖／記者楊永盛翻攝）



影片中賴男拖著妻子的行李，試圖要拉她離開下車，為了保護女子，周遭見義勇為的民眾們分工，有人抓住賴男的手，有人喝斥他坐下不要亂走動，還有幾名年輕女子蹲下安慰被害者，將她扶起，但賴男仍不聽勸，將妻子的行李拿在手上，要強制拉她下車。

警方說明，這對夫妻在20日晚間8時因金錢問題發生口角衝突，賴男更咬住妻子右手虎口、徒手毆打左手臂，妻子因而下定決心，在24日下午從台鐵苗栗站搭乘2224次列車北上，卻被追上的賴男抓住不放，爆發衝突。

警方獲報前往現場處理，將2人先行帶回警局，妻子表示暫不提出傷害告訴，惟欲聲請通常保護令，員警協助聲請外，也已同步通報苗栗縣家防中心。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止老人受虐，請撥打110、113。