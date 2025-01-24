基隆一家四口翻車！4歲女、2歲兒送醫　警搜出安毒+喪屍煙彈

▲基隆一家四口翻車送醫，警方在車內化妝包中搜出毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市中正區環港街八斗子派出所附近今（24日）下午近2時發生一起自小客車翻覆事故。一輛小客車不明原因失控翻覆，車輛四輪朝天，現場物品散落一地。警方及消防人員接獲報案後迅速趕赴現場進行救援，並將車內4名乘客送醫治療；警方進一步追查，發現現場車內竟有安非他命、喪屍煙彈等物，研判駕駛恐涉及毒駕，詳細肇因尚待進一步釐清。

基隆市消防局表示，接獲通報後立即派遣3輛消防車及6名救援人員前往處置。事故現場發現共有4名傷者，包括2名成人與2名孩童，所幸皆意識清楚。經現場初步救護後，傷者被送往基隆長庚醫院進一步治療，目前生命跡象穩定。

初步了解，當時車內是一家四口，在外用完餐後駕車返家，未料途中發生車禍。經檢視，父親陳男(駕駛，39歲)眼角有擦傷；母親鄭女(28歲)眼角擦傷；兒子(2歲)手部及頭部擦傷；女兒(4歲)手部及頭部擦傷。

警方在勘查現場時發現道路上有明顯煞車痕跡，初步推測可能涉及超速、駕駛精神不濟或其他因素；進一步追查後，赫然發現駕駛陳男有刑案前科，且車內還發現開山刀一把，以及裝有安非他命、喪屍煙彈的化妝包、和毒品吸食器等，疑似是毒駕肇禍，目前警方將對陳男進行採尿檢驗，結果最快將於2個禮拜後出爐。詳細事故發生原因尚待進一步釐清。