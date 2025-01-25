非洲豬瘟防疫3招　新北動保處籲：新春勿攜帶「疫區肉製品」入境

▲聯合稽查小組大規模查核。（圖／新北動保處提供）

記者郭運興／台北報導

春節假期即將到來，許多民眾出入國門購買年節禮品，一旦攜帶動物產品入境，將會引入非洲豬瘟病毒，為防堵非洲瘟入侵，新北市政府動保處於年節前針對肉品市場、屠宰場落實運豬車輛的消毒、啟動轄內養豬場加強生物安全防疫措施，動保處呼籲，民眾春節送禮勿自中國大陸、香港、越南、泰國及非律賓等疫區國家攜帶或網購境外肉製品入境，違者最高可處100萬元罰鍰。

新北動保處表示，春節假期國人皆有送禮習俗，出國旅遊在回國時切勿攜帶含肉類製品，購買時也應看清成份，包含大陸金華酥餅和一般泡麵，都有可能含有豬肉成份在其中，不能攜帶回國，更不要網購境外肉類製品。

新北動保處指出，依據「動物傳染病防治條例」第45條之1規定及防檢局107 年12月18日公告裁罰基準，旅客違規攜帶動物產品入境者處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，旅客如自3年內有發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品 入境者第1次處新臺幣20萬元、第2次處100萬元罰鍰；外籍人士不具居留證，第1次受罰20萬元罰鍰且未能立即繳清者，拒絕其入境。

新北動保處再指，非洲豬瘟防疫除著重加強肉品市場、屠宰場運豬車輛消毒防疫，阻斷疫病傳播鏈，動保處於年節前針對肉品市場、屠宰場及養豬場加強生物安全防疫措施及落實運豬車輛的消毒，113年運豬車輛GPS查核共1,0324輛次，養豬場訪視共439場次，肉品市場消毒車次共9,817輛次，健康聲明書共收取9,633張。

另外，養豬場防疫也是關鍵，新北市養豬協會理事長黃靖文表示，轄區所有養豬場落實200頭以上廚餘場落實高溫蒸煮，199頭以下以飼料餵食，並確實做好生物安全措施，將疫病杜絕於境外。

最後，新北市動保處強調，世界動物衛生組織已於113年10月31日正式認證我國列於非洲豬瘟非疫國，並為東亞唯二非疫國。非洲豬瘟傳播主要途徑之一為經廚餘流入豬場傳播，若有含病毒的肉製品流入市面，或經由旅客或網購入境國內進入廚餘系統，將會使國內養豬產業引發疫情，去年一整年非洲豬瘟國際疫情仍十分嚴峻，目前已有82個國家有疫情，台灣及日本是僅存亞洲非疫國，為了保護養豬產業，國外疫區肉製品必須嚴格把關防守。

▼新北動保處呼籲勿攜帶肉製品入境。（圖／翻攝新北動保處官網）