「過年賭什麼才嗨？」他推1款遊戲！苦主50元玩到6萬7：心臟差點停

▲「射龍門」是過年熱門賭博遊戲。（示意圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

過年年假準備啟動，許多人不愛出門，反而喜歡小賭一把來度過假期！一名網友稱，每年他最愛玩射龍門，「這個最快累積金額又很嗨」，尤其撞柱金額加倍超刺激。過去就有苦主哀喊，射龍門超邪門，明明只是玩50元，池底不知不覺累積到6萬7000元，甚至有人慘賠5萬。

一名網友在PTT表示，終於撐到最後上班日，面對9天過年假期，好奇哪種賭博遊戲最能炒熱氣氛，「我個人每年都是射龍門，這個最快累積金額又很嗨。」

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原PO也直呼刺激，尤其桌面上擺滿各種鈔票時，一不小心撞柱就金額加倍，「還有啥比較嗨的？」底下網友則回應，「二十一點，發牌用射的」、「13支」、「麻將」。

事實上，許多人公認「射龍門」是過年最邪門的撲克牌遊戲，有網友分享，一開始明明50元小玩，結果玩著玩著，殊不知池底竟來到6萬7000元，靠著身上僅剩的3000元All in，「心臟差點停掉！」

另有苦主則怒吼，連兩年玩射龍門都狂撞柱，前年賠了5萬，去年一度贏3萬，不料初五當天丟2萬卻慘撞柱，大嘆寧願以後打麻將就好。

玩「射龍門」賭運真的很重要，遊戲規則拿到第三張牌的點數，要介於前兩張牌點數之間才算贏牌，不過要是「撞柱」，像是明明拿到好牌「A與K」的組合，但第三張牌卻超衰拿到A或K，賭金就必須雙倍奉上。

另還有一種狀況，就是拿到兩張一樣的牌時，例如AA或22、33、44、55、66以此類推，若第三張牌超巧拿到一樣數字，因為機率又更小了，有些玩家規定要賠3倍賭金。

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