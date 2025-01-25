哪道年菜端上桌最夯？一票點名「這1樣」　日本人也超愛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人已經採辦完豐富年菜年貨，歡喜迎新年，通常年夜飯的菜色都相當豐盛。有網友好奇，大家過年必吃年菜有什麼，餐桌上哪道菜會最受歡迎？他自己個人喜歡干貝雞湯、佛跳牆。貼文引發討論，許多人紛紛點名「烏魚子」，「我都吃烏魚子」、「最愛烏魚子」。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊「過年哪些年菜端上桌最受歡迎？」好奇其他人過年必吃的年菜有什麼？又或者在餐桌上出現什麼會最受歡迎？他自己很喜歡干貝雞湯、還有佛跳牆，「以前這些都是媽媽嬸嬸超早起床準備的，現在觀念改了，都是買現成就方便也好吃XD」。

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他分享，今年家人在常吃的江浙餐廳訂了幾樣菜，然後又有在大賣場預購了一些名店冷凍年菜，到時候再多炒兩個青菜就夠了，「不知道大家都必吃什麼咧？」

貼文引發討論，「一定會有鳳梨蝦球XDD，家裡人很愛」、「有火鍋我就可以」、「波士頓『螯』蝦，很好騙人，螯蝦裝龍蝦」、「我喜歡海鮮羹」、「紅蟳要帶有蟹膏的那種」、「龍蝦、油飯、鳳梨蝦球」、「喜歡長年菜」、「只服腿庫」。其中，最多人提到的答案是「烏魚子」，「烏魚子跟大隻蝦子」、「我都吃烏魚子」、「最愛烏魚子！」

值得注意的是，曾有網友表示，滑社群時發現，有很多人會開團購烏魚子，或是討論烏魚子多好吃，但他親自吃過幾次，雖然不會到難吃，但也真的不懂烏魚子的美味之處，「有人也跟我一樣不懂嗎？」

貼文引發熱議，有人贊同原PO的說法，「這種黏牙的東西，真心不懂」、「難吃、黏牙、腥臭」、「+1，貴又難吃」、「炒作出來的東西」、「食物的價值就炒作啊」、「我也不懂，又油又鹹」。

不過，不少網友直呼，「以前我也不愛吃，吃過一次高級貨才了解好吃的點」、「處理不好或太便宜的都超難吃」、「上下限很大，品質不好的真的難吃」，還有人分享1招美味秘方，「用高粱烤，配蒜頭，超級美味」、「要加高粱加薄烤，配酒吃超爽」。

另外，有網友日前在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文請益，「最近要去日本大阪拜訪老朋友，想請教一下各位社友們，一般日本人喜歡台灣的什麼名產？」綜合網友評論，最受歡迎的是烏魚子，另外被提到的還有義美小泡芙、牛軋餅、茶葉、三點一刻奶茶等等。