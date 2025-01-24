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打麻將狂連莊！阿姨「怕趕走好運」憋尿　隔天膀胱炎找上門

▲麻將，賭博。（圖／pakutaso）

▲高雄阿姨打麻將連大莊，憋尿數小時，隔日膀胱炎上身。（圖／pakutaso）

記者許宥孺／高雄報導

過年期間，親友間難免會摸幾圈麻將、打牌應景。高雄一名63歲趙姓女子，在牌桌上手氣順又旺，胡牌連莊，擔心中途上廁所會犯禁忌，因此憋尿數小時才去上廁所，沒想到隔天小便疼痛、頻繁跑廁所，急性膀胱炎找上門，直呼：「再也不敢了！」

收治病例的阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹表示，趙姓女子近日到院掛急診，主訴頻繁跑廁所，伴隨有小便灼熱疼痛、下腹脹痛，每次上廁所都只解出一點點，尿液顏色深且味道重，偶有血尿。經尿液檢查，確認是急性膀胱炎在作祟。

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趙姓女子表示，她昨天接替輸了一屁股的老公上場，手氣順又旺、開始胡牌連莊，興喜又緊張的她不僅亢奮到忘記喝最愛的手搖飲，也因為擔心中途上廁所會轉換運勢，於是強憋尿意數小時後才去上廁所，本來不以為意，誰知道隔天會如此難受，再也不敢憋尿。

李宗熹醫師指出，急性膀胱發炎發生原因除了喝水量不足、憋尿，婦女也是高危險群，發生膀胱炎的機會比男性高很多。主要因為女性尿道比男生短，尿道口離陰道口及肛門口很近，容易因性行為或衛生習慣不佳、清潔不當，導致細菌經由尿道口進入而感染泌尿道。尤其婦女停經前後免疫力較差，荷爾蒙分泌下降，導致尿道和陰道萎縮，也增加膀胱炎的機會。

▲阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合醫院泌尿科醫師李宗熹。（圖／記者許宥孺翻攝）

李宗熹提醒，膀胱炎的治療以抗生素為主。避免罹患膀胱炎，除了不要憋尿、多喝水，降低尿路感染的風險，還要培養正確衛生習慣，女性如廁後擦拭應由前往後，避免肛門、陰道細菌進入尿道。此外，洗澡盡量淋浴，外生殖器官使用清水洗淨即可，清潔用品或婦潔液用多了可能改變陰道正常酸鹼值，反而容易滋生細菌。

李宗熹表示，服用蔓越莓、甘露醣、益生菌等，對預防復發有幫助。多吃高纖維食物，可改善便祕問題。也要避免穿著過緊衣褲，排除因悶熱、增加細菌繁殖的機會。

李宗熹呼籲，久坐不動尤其對身心傷害大，除了玩麻將，還有長途旅遊者、上網打遊戲者，最好每隔固定時間就起身活動，上廁所、喝水，彎彎腰、拉拉筋都有助健康。

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