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小年夜南下「1人免費共乘」　萬人驚見超巨車款：超帥想體驗

▲國慶連假首日，國1彰化段又出現大型停車場，時速剩30公里。（圖／游瓊華翻攝）

▲卡車司機可順路載人南下。（示意圖／記者游瓊華翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

過年回鄉，仍有不少人買不到車票，而一名卡車司機笑稱，他小年夜要從樹林南下到彰化，副駕可乘坐一人，車上可睡可吃可唱歌，唯獨禁睡床，免酬勞只要一杯咖啡回報就好，最後還說乘客也可體驗坐砂石斗內。引來1.5萬人驚呼，「砂石斗內可以坐20個」、「坐大車體驗耶！超帥！」

一名司機在臉書《Dauding 共乘（返鄉、通勤、旅遊、順路包裹）》表示，27日小年夜早上9點會南下一趟，路線為「新北樹林-彰化伸港」，他可順道載1名乘客，代價只要一杯超商大冰美就好。

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原PO還說，唯獨禁睡床之外，乘客可唱歌、追劇、睡覺補眠，但不能打鼾，就怕會讓他也跟著打瞌睡，更補充笑稱「單純想給人體驗坐大車的樂趣！」

若不想坐副駕也行，原PO直呼，「可乘坐砂石斗內，會蓋帆布不會吹走，到達地點也可體驗舉斗溜滑梯」，但如果受傷就得自理了。

底下引來萬名笑虧，「砂石斗內可以坐20個」、「可以體驗過磅之旅」、「怎辦，我想坐車斗」、「『禁睡床』笑翻，認真是要怎麼睡床啦？該不會是後車斗吧」、「我好想體驗」、「坐大車體驗耶！超帥」、「斗內不是您的廁所嗎？怎麼乘坐」、「這哏別人用過了啦」。

原PO認真分別回應，「車斗目前是乾淨的，可提供紙箱，板凳需自備」、「沒新哏，有順路可來體驗」。

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