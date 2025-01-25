過年9天放完　開工周「上6休1再上5」！眾人點頭：朋友都開心

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（25）日開始放春節連假，長達9天可以好好休息。不過，就有網友想起，以前春節雖然只有放6天，但開工周只要上個2～3天就又是六日，妥妥的開工暖身周。可這次放完9天後，開工周卻要直接上6天，然後才休1天就又要再上5天班，直呼這樣的放法根本廢到笑，「這樣放想搞死誰？」話題引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「沒人發現今年春節這樣放根本廢到笑嗎？」文中表示，「以前春節雖然只有6天，但是開工那周，只要上個2～3天就又再接六日」，這樣根本爽到爆，「妥妥的開工暖身周。」可今年放9天，開工那周卻直接要連上6天，「然後才休1天，就又再上5天才能休到六日，這樣放想搞死誰？」不禁問其他人「沒有暖身大家都能接受？」

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看到貼文後，一票人不挺原PO，「2/8自己請特休」、「我們公司統一補班自請放假，不用跟職代互搶，開心」、「不然你要跟之前一樣？補班補到死？」「怎麼放都有意見」、「只補一天班哭啥？不爽可以離職」、「周圍朋友都超開心的。不用開特休就有超長連假，有些甚至345都給他開下去了」、「你不想禮拜六上就請假啊沒人阻止你」、「我們公司直接不補班還提早放假。」

但也有網友表示，「我們公司是直接都不補班的，可是我贊成不要彈性休假，每次連假到哪都一堆人。」另外，還有人提到2026年的過年區間很剛好，「可以看2026行事曆，初四上班、初五周六日休，下一周228的補假日也只往前一天周五補，而不是補前一周的初四周五。」不過，人事行政總處尚未公布中華民國115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表，實際放法仍以屆時公布為準。