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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免潮／台中羅廷瑋首當其衝　知情人士：打團體戰才能倖免

▲▼國民黨立委羅廷瑋 洪孟楷召開 延續12強的感動 如何照顧運動選手提升運動風氣 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

前言：民進黨立院黨團總召柯建銘已發出罷免「超甲級」動員，國民黨不畏戰，要反殺綠委精準打擊，農曆年後一場罷免大戰勢必風起雲湧。《ETtoday 新聞雲》今、明兩天推出「大罷免潮」專題，訪問被鎖定罷免的藍綠立委，聽聽他們如何迎戰。

記者崔至雲／台北報導

全台大罷免聲浪燒起時，台中市幾個公民團體從去年5月起展開罷免北屯區黃健豪、中西東南區羅廷瑋、西南屯區廖偉翔等連署行動，其中，參與罷免羅廷瑋的「敲羅行動」連署民眾最為熱烈。而這樣的行動似乎也影響到羅廷瑋，知情人士表示，羅確實為此感到擔憂，所以他建議，若最終羅的罷免案成立，台中一定要團隊一起行動，不能單打獨鬥，黃健豪及廖偉翔也需要加入與羅一起打團體戰，這樣才能免被罷免的命運。

國民黨在這屆立法院佔多數，許多爭議性法案因人數優勢而強行闖關通過，但也遭致綠營巨大反撲。知情人士表示，羅廷瑋剛上任時，時常在媒體上曝光，面對國民黨力推的國會改革，他也常站在第一線進行朝野攻防，但隨著民眾對於國會改革的質疑聲越來越大，羅廷瑋則不再如此衝第一線，似乎怕增加仇恨值。

該人士表示，在國會改革後，羅廷瑋顯得低調，推動法案上也較為保守，其中，有一次國民黨團在程序委員會將總預算案暫緩列案時，羅廷瑋因地方壓力直接棄權投票，據了解，羅廷瑋有先向黨團報備，在票數有優勢情況下，黨團並未強制投贊成，所以羅不算跑票。不過仍有藍營人士說，羅廷瑋選擇投棄權，接下來恐會被當破口。

羅廷瑋因有台中市長盧秀燕強力輔選，首次參選立委就順利當選。不過因2024大選後藍綠對立嚴重，台中也屢傳出要罷免羅廷瑋的聲浪，讓羅廷瑋也開始擔憂，希望淡化自己的黨派色彩。

對於被點名罷免，羅廷瑋表示，罷免是民主國家中民眾行使權力的一部分，不分黨派，近期兩黨均有立委被點名罷免。從另一個角度看，這是一種對選區立委的認同與否的檢視，也是回顧任期內成果的機會。然而，現在全台超過49位立委面臨罷免的討論，顯見已經超出正常罷免機制的合理範圍，甚至會讓民眾對政黨操作感到厭惡，民眾期待的是一個好的，能夠改善生活的政策，而非政治鬥爭。

羅廷瑋強調，他作為民意代表，重心始終是選區服務與建設，並持續為台中爭取更多資源，例如《財政收支劃分法》的推動，若成功實施，台中每年將增加262億元的財政資源，支持地方建設，特別是目前捷運多線齊發的關鍵時刻。這些實際作為，才是回應選民期待的最好方式。

羅廷瑋認為，無論是面對罷免挑戰還是選區服務，重點在於腳踏實地、專注政策，讓民眾感受到真實的改善。回顧過去一年，他力促《再生醫療法》、《再生醫療製劑管理條例》、《植物診療師法》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《海洋保育法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《消防法》、《運動產業發展條例》、《學生輔導法》、《貨物稅條例》《公益吹哨者保護法》《就業服務法》、《體育暨運動發展部組織法草案》、《國土計畫法》等法案三讀通過。近期推動的政策包括《揭弊者保護法》、《兒童及少年性剝削防制條例》修正案，以及取消80歲以上及癌症患者的巴氏量表檢測，都是為了直接回應民眾的需求，相信努力是最好的抗衡方式。

羅廷瑋強調，對於罷免或其他政治議題，理性、務實的回應才是王道。他的表現已經獲得「口袋國會」的高度肯定，包括「最佳新人獎」與「四星立委」的殊榮，這些都證明他的問政深度與品質，相信選民的眼睛是雪亮的，無需透過對立或過度政治化的操作來反制。

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