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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆柯建銘搞罷免「為當立法院長」　葉元之：放過大家好過年吧

▲韓國瑜陪葉元之發春聯。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲葉元之找來韓國瑜合體發春聯。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨發動大罷免，2024立委選舉險勝對手的國民黨立委葉元之，被視為最有可能遭罷免的目標。葉元之今（26日）上午於板橋選區發春聯，特邀立法院長韓國瑜前來站台，人氣超旺，擠的市場水洩不通。被問到對於罷免看法，葉元之受訪時狠酸，民進黨團總召柯建銘很想當立法院長，呼籲柯建銘別為個人野心把台灣搞得烏煙瘴氣，把過年氣氛搞壞了。

韓國瑜今日上午前往板橋揮毫並站台葉元之。韓國瑜致詞時大讚葉元之操守、品性七分鐘，大家對葉元之在立院的表現有目共睹，言之有物、「有內才」，有這樣的立委，讓選民非常光榮，而且葉元之的操守可圈可點，從來不亂搞，那些亂七八糟的事情跟他沾不上邊，一心一意只為選民來問政。

葉元之受訪時說，早在韓國瑜訪美前就敲好時間了，一再拜託韓國瑜留點時間給板橋鄉親，韓國瑜聽聞後一口答應，讓他非常感謝，韓國瑜不只很照顧他，也相當關心其他國民黨立委，只要時間允許都會支持。

對於綠營發起大罷免，葉元之也點名柯建銘，「我知道他很想當院長」，但也不要為個人野心煽動仇恨，把台灣搞得烏煙瘴氣，尤其現在過年期間就是喜氣，存好心做好事，柯建銘卻煽動罷免和對立把過年氣氛都搞差了，「政治人物就放過大家吧，讓大家好好過年」。

反共護台志工聯盟昨日表示，罷免連署春節無休，拚年後送件。葉元之說，就是因為講不出罷免的理由，才只好講「反共」；他並透露，昨天去市場時遇到選民，對方表示很愛台灣，自己也立刻回應「我也愛台灣！」選民又問，那為什麼要讓陸配用健保？「我立刻澄清，那又不是我講的！」民主社會最失敗就是大家隨意人身攻擊，卻都說不出所以然。
 

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