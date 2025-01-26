快訊／綠褲女闖鐵軌畫面曝！台鐵潭子至栗林站一度慢速行駛

▲台鐵潭子至栗林區間今日上午有民眾闖入鐵軌。（圖／鍾姓民眾提供）



記者許權毅／台中報導

過年疏運第二天，26日上午9時許，台鐵潭子站至栗林站傳出有民眾闖入軌道，部分列車趕緊低速慢行，造成部分路段有所延遲。有目擊民眾拍下照片，一名身穿綠褲的女子走在鐵軌邊，目前已經由鐵路警察局將人帶回，釐清動機。

有民眾搭乘105次區間車往南，看見該名行人在對向鐵軌邊行走，一路往北，相當危險。該外物入侵事故，造成栗林=潭子間（K182+300處），列車實施時速25公里慢速行駛，部分路段有所延遲。