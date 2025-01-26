「我中國人不怕罷免」造假文流傳　王鴻薇掌握側翼帳號提告了

▲藍委王鴻薇遭綠營側翼團體鎖定罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

朝野對峙氛圍高漲，不少公民團體在全台各地發起罷免行動，近期網路流傳一則國民黨立委王鴻薇頭像稱「即刻起我承認我是中國人」、「我不怕你們罷免，我還有中國可以去」的圖片，王鴻薇對此表示，自己20日已向中正一分局報案，但這些文還是存在，已明確相關假圖最早出處與來源，也掌握發佈的帳號，未來也會對這些團體、個人提告絕不寬貸。

王鴻薇指出，罷免團體及民進黨側翼組織，半個月以來不斷發佈假造以她本人帳號發文的threads發文圖片，在各大社群張貼，用低劣的抹紅方式攻擊，尤其他早在1月20日就已報警，也在公開報案單並告訴大家這是假造，但是該圖片仍在社群中出現。認為民進黨預算造謠被踢爆，沒東西可以攻擊就假造，這些罷免團隊跟民進黨側翼根本就是造謠團隊，現在民進黨只會謊言治國搞鬥爭嗎？

王鴻薇續指，民眾提供罷免團體及threads上面發佈這些造假圖片的截圖，她在1月20日向中正一分局報案，也提供警方發文攻擊的帳號，為了預防民眾觸法，也在當天貼出報案單，要求相關人士撤文，以及警告這些綠營側翼與罷免團體，別以身試法，但是即使到了今天，這些文還是存在，甚至有更多惡意的帳號繼續操作，請警方立刻處理，下架相關發文。

王鴻薇說，日前國民黨立委馬文君也遭抹黑透過助理施壓的假消息，也被抓到發文者為台南市40多歲女子，坦承「內容是自己編的」，現在又用假圖片惡意攻擊抹紅，如果警方再未積極處理，任其逍遙法外，只會給這些犯罪者信心，未來只會更囂張，更加目無法紀，而這些綠營側翼、罷免團隊組成的「造謠團隊」居然已經敢公然開始違法，背後有民進黨真的殺人放火都沒關係嗎？

王鴻薇強調，目前已經明確相關假圖最早出處與來源，也掌握發佈的帳號，包括匿名與非匿名都提交給警方，請民眾切勿繼續觸法，未來也會對這些團體、個人提告絕不寬貸。