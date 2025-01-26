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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝國民黨反罷免「團體戰」3層次　李彥秀：將提早準備第三階段

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲公民團體發起「港湖公民除銹」，喊出罷免國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院24日臨時加開院會，通過對選罷法連署加嚴修法提出覆議，而罷免團體力拚在2月初向中選會提交第一階段罷免連署書。國民黨立委李彥秀今（26日）表示，對於藍營而言，要提早準備「第三階段」的罷免投票，將以「黨中央」、「縣市」及「立委」三個層次反制。

李彥秀指出，民主國家原本就有定期改選機制，汰換不適任的官員與民代，罷免制度是備而不用，例外中的例外。民進黨仗著罷免總統的高門檻，以及沒有民意基礎「可割可棄」的行政院長卓榮泰，把罷免當成威脅在野黨的武器，當成「輸不起」的延長賽，「大罷免」41席藍營區域立委，民進黨立院黨團總召柯建銘甚至喊出「恭喜發財，罷免書拿來」，連大過年都要搞政治鬥爭，整個民進黨已經陷入政治瘋狂狀態！

李彥秀提醒民進黨，近期兩份民調結果顯示，台灣人民反對「大罷免」的比例高達六成至七成，持續挑動深綠獨派側翼的政治情緒，民進黨看似賺取了聲量以及情勒效果，實際上讓民進黨的路線越走越偏，也將「玩火自焚」，甚至讓賴清德總統提前跛腳，最後淪為被「深綠真菌」侵蝕的殭屍政府。

李彥秀說，以目前「1%提案，10%連署，不用附身分證」的低罷免門檻，大罷免的啟動按鈕的確掌握在民進黨手上，選罷法適用舊法還是新規，連署的合格與否，以及罷免投票的期程設定也掌握在中選會的手上，對於藍營而言，就是要做「做壞的打算」，提早準備「第三階段」的罷免投票。

在戰略方面，李彥秀直言，國民黨「以戰制戰」，基隆市長謝國樑罷免案的經驗，對於罷免案冷處理，就是讓抹黑攻擊排山倒海而沒有澄清的機會，特別是民進黨如果發動大罷免，等於就是「2024立委選舉的延長賽」。

李彥秀說，國民黨當然也不會讓自己處於被動挨打的份，會分成「黨中央」、「縣市」以及「立委」三個層次，黨中央會有反制「大罷免」的主軸，用「反惡罷」催出支持者及中間選民的投票意願，從被動的反制罷免成為對於執政黨的「類信任投票」。

在縣市層級部分，李彥秀則說，會採取「區域聯防」，配合藍營執政縣市長，打一場「團體戰」、「政績戰」，避免落單遭到各個擊破；至於「候選人」方面，當然就是持續宣傳服務與問政成績，用正面陽光的訴求凸顯民進黨的鬥爭惡意。

李彥秀強調，自己每天在地方跑，最直接接觸基層選民，絕大多數的選民都是支持與鼓勵，甚至對民進黨的胡鬧瞎搞忿忿不平，她對港湖的民眾的智慧與選擇有高度的信心，民進黨「當家卻天天鬧事」，最終也將苦嘗政治惡果。

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