台中林酒店疑食物中毒累積通報14人　食藥署令1／28限期改善

▲台中林酒店傳出疑似食物中毒案，有多人送醫治療。（圖／記者許權毅攝）

記者楊惠琪／台北報導

台中市西屯區知名五星級飯店「林酒店」爆發疑似集體食物中毒事件，衛福部食藥署今（26）日指出，截至今日共計接獲通報有14人有疑似症狀，已責令業者在1月28日前限期改善並擇日複查，若屆期未改善，將依違反食安法處6萬到2億元罰鍰。

食藥署今表示，1月25日接獲台中市食品藥物安全處通報轄內林酒店於1月24日晚間承攬尾牙活動，發生疑似食品中毒事件，本案截至今日，共計通報14人有疑似症狀，並抽驗食餘及環境等檢體共計8件，刻正由食安處檢驗中。

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食藥署指出，針對業者不符合食品良好衛生規範（GHP）準則部分，已責令業者於1月28日前改善完竣並擇日複查。食藥署將持續與食安處保持密切聯繫共同釐清事件原因並確保食品安全。

食藥署提醒餐飲業者，應恪遵 GHP 準則，確保食品製備環境及人員衛生符合規定。同時也呼籲民眾，外出用餐時 ，應盡量選擇信譽及環境良好的餐飲場所，並於用餐前將雙手澈底清潔 ，降低食品中毒風險。

食藥署呼籲，春節品嚐美食之餘也應落實食品中毒預防五要（洗、鮮、分、熱、存）及二不（山泉水與動植物，不採食）原則，民眾在家準備料理時，應將雙手洗淨 ，注意生熟食材及刀具要分開使用，避免交叉污染，並且注意保存溫度。如出現疑似食品中毒症狀時，也應及早就醫並保存相關用餐資料，以利後續追蹤調查。

