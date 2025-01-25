愛鳥人快看！稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤茄萣　市府籲：有距離最美

▲台灣稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤高雄茄萣濕地。（圖／高雄市茄萣區觀光發展協會提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣稀有冬候鳥「白秋沙」再度現蹤高雄茄萣濕地！雌鳥頭上及後頸栗褐色，眼先有黑斑，背面灰褐色，吸引不少鳥友聚集拍攝及觀賞棲息情形。工務局局長楊欽富表示，茄萣濕地鳥況紀錄不斷進步，顯現市府投入茄萣濕地保育生態成功。再度到訪的「白秋沙」及「寒林豆雁」，讓人感受茄萣濕地魅力無窮，也讓鳥迷們更期待下一波「嬌客」的到來。

▲台灣稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤高雄茄萣濕地。（圖／高雄市茄萣區觀光發展協會提供）

白秋沙又名小秋沙、斑頭秋沙鴨，繁殖於歐亞大陸的寒帶地區，冬季遷移至歐洲北海、韓國、日本等地度冬。台灣位於主要度冬地南緣，過去紀錄稀少，台灣亦無繁殖記錄， 是稀有的冬候鳥。

▲台灣稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤高雄茄萣濕地。（圖／高雄市茄萣區觀光發展協會提供）

今年茄萣濕地雨水豐富，使只有豐水年才會出現的稀有鳥類陸續到訪，除候鳥季甫開場就提前出現的黑面琵鷺及雁鴨科等，稀有物種「寒林豆雁」也都再度光臨。

▲台灣稀有冬候鳥「白秋沙」現蹤高雄茄萣濕地。（圖／高雄市茄萣區觀光發展協會提供）

公園處表示，將持續努力營造鳥類友善棲地，迎接這些各地遠道而來的朋友。另外也提醒鳥友，保持適當距離欣賞，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，共同守護珍貴自然資源與維護永續生態。