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驚豔快閃南市府　四所學校舞蹈藝才班宣傳「沉浸˙4」聯合成果展

▲台南市113學年度舞蹈藝才班成果展將於2025年1月17日及18日，連續兩天在台南文化中心演藝廳精彩上演，為宣傳此次舞展活動，永仁高中等四校師生進行快閃宣傳活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市113學年度舞蹈藝才班成果展將於2025年1月17日及18日，連續兩天在台南文化中心演藝廳精彩上演，為宣傳此次舞展活動，永仁高中等四校師生進行快閃宣傳活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市113學年度舞蹈藝才班成果展將於2025年1月17日及18日，連續兩天在台南文化中心演藝廳精彩上演，為宣傳此次舞展活動，永仁高中、中山國中、進學國小及永康區復興國小等四校師生，25日在永華市政中心2樓中庭進行快閃宣傳活動，雖時間短暫卻為洽公的市民和市府人員帶來一場視覺的驚喜。

市長黃偉哲表示，這次由四校舞蹈藝才班聯合呈現的舞蹈成果展是舞蹈教育界的一大盛事，每年票券需求十分踴躍，今年的舞蹈成果展將以連續兩天的接力演出形式呈現，並在舞碼安排與舞台燈光設計上進行創新升級，保證讓觀眾耳目一新、不虛此行。誠摯邀請市民朋友們把握良機一同參與這場舞蹈盛宴。

教育局長鄭新輝表示，台南市的藝術教育氛圍日益蓬勃，根據108課綱，表演藝術已成為中學的必修課程。雖然國小多以領域教學為主，但隨著新課綱的推行，許多學校已開始在音樂、視覺藝術及表演藝術方面進行分科教學，並積極舉辦藝術成果發表會，為學生提供展演的舞台，實現多元藝術學習及美感經驗的積累。

▲台南市113學年度舞蹈藝才班成果展將於2025年1月17日及18日，連續兩天在台南文化中心演藝廳精彩上演，為宣傳此次舞展活動，永仁高中等四校師生進行快閃宣傳活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永仁高中校長余月琴表示，舞蹈班學生近年來表現優異，今年更獲得古典舞、現代舞丙組雙特優殊榮，並將代表台南參加全國學生舞蹈比賽。此次展演將由專業師資自由編創，包括舞劇《小神駝馬》中的片段，表現中亞宮殿壁畫中栩栩如生的仙子形象，並展示從靜起動、天地轉相、陰陽有序的古典舞及可愛的瑤族舞蹈，期待觀眾能感受學生的精彩演出。

永康區復興國小校長張慧芬表示，舞蹈班自民國73年成立以來，致力於基礎舞蹈教育，幫助學生追夢。今年，該校3至6年級的學生準備7首舞碼，涵蓋芭蕾舞、民族舞、現代舞及結合復興拳舞的武術舞蹈，並首次加入了啦啦隊舞蹈。該校學生今年更在全國啦啦隊公開賽中奪得冠軍，並在市內的傳統藝術及舞蹈比賽中獲得特優殊榮。

▲台南市113學年度舞蹈藝才班成果展將於2025年1月17日及18日，連續兩天在台南文化中心演藝廳精彩上演，為宣傳此次舞展活動，永仁高中等四校師生進行快閃宣傳活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中山國中校長林國斌表示，舞蹈班自創班以來，已經歷40年，培養無數優秀舞蹈人才。今年舞蹈班更獲得現代舞和民俗舞的雙特優殊榮，並被選為全國學生舞蹈比賽的特優團隊展演團隊。這次聯合展演準備了6首風格各異的舞碼，將呈現民俗舞和現代舞的優美及芭蕾舞的優雅，觀眾可期待一場精彩的演出。

進學國小校長李添旺表示，舞蹈班自1987年成立以來，培養眾多優秀的舞蹈人才，屢次在市內及全國舞蹈比賽中創下佳績。今年，該校的學生獲得現代舞特優殊榮。此次展演將是學生們努力成果的最佳展示，將呈現一場藝術與創意的完美碰撞，無論是輕快的旋律、動感的節奏，還是深刻的情感流露，都將震撼觀眾的視覺與聽覺。

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