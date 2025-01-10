台南市府攜手南科打造優質幼托　黃偉哲致力推動育兒友善環境

▲台南市政府與南科管理局合作，於南科社區中心3樓設立南科公設民營托嬰中心，市長黃偉哲、社會局長盧禹璁、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局副局長林秀貞共同為托嬰中心揭牌啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與南科管理局合作，於南科社區中心3樓設立南科公設民營托嬰中心，為園區及周邊家庭提供專業且平價的托育服務，10日舉行開幕活動，市長黃偉哲、社會局長盧禹璁、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局副局長林秀貞共同為托嬰中心揭牌啟用，市議員陳碧玉也親臨現場支持關心，場面溫馨熱鬧。

黃偉哲表示，市府致力於營造更好的幼托環境，希望讓年輕家庭「敢生敢養」，進一步提升臺南的育兒友善程度。他舉例，臺積電員工赴美設廠後，由於當地環境良好，在短短兩年內就迎來200位新生兒，凸顯環境對生育率的重要影響。南科的從業人員多為年輕且充滿活力的一群，只要育兒環境到位，他們也能放心迎接新生命。

社會局說明，截至目前，台南市已經設立13處公托家園及3處公設民營托嬰中心，新市南科是為台南市第4處公設民營托嬰中心。市府持續努力尋找適合空間，推動設立更多公設民營托嬰中心，並深化「0到6歲國家一起養」政策，讓每個家庭都能安心育兒、減輕經濟壓力。未來幾年將陸續新增永康南灣、白河區政、新市社教、安南托資、北區成德、善化蓮潭及麻豆大曾文等7處公共托育機構，擴大托育服務範圍，為每個家庭營造安心育兒的環境。

南科公設民營托嬰中心由社團法人新北市嬰幼兒托育協會經營，具備專業教保團隊，提供多元親職資訊與活動，並預計於今年2月起正式提供托育服務。該中心可收托32名滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒，收費為每月9000元，免註冊費與副食品費。家長可申請每月7000元以上托育補助，第2名子女補助8000元、第3名9000元，減輕家庭經濟負擔。

社會局提醒，「台南市育兒資源網」已上線，家長可於網站先行註冊變成會員即可使用育兒資源網服務。詳情請至育兒資源網或洽社會局婦女及兒童少年福利科（06-2959122）。