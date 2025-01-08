全國語文競賽大放異彩　台南市府表揚151組台南隊師生

▲台南市教育局楊智雄副局長，代表黃偉哲市長表揚全國語文競賽績優代表隊師生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市156位選手參加2024年全國語文競賽，不負眾望，在各縣市群雄中獲特優24位及讀者劇場1隊、優等87位及讀者劇場1隊、甲等30位，教育局於8日在歸仁國小舉辦頒獎典禮，由教育局楊智雄副局長代表黃偉哲市長表揚代表隊選手及教師，肯定學子努力與指導老師用心培育。

黃偉哲市長表示，台南市重視孩子們的語文表達能力，長期挹注資源涵養學生語文核心素養，並將善用語文表達，奠基全球溝通力，列為台南五大教育願景之一，恭喜得獎師生，也感謝集訓講師及指導老師持續耕耘培育基層選手，齊心為語文教育努力，傳承語言文化與演繹之美。

其中台南高商的簡傑恩同學在族語老師柯玉緞教導下，從小練習扎根魯凱族語，獲得2019年國小組朗讀特優、2020年國中組朗讀特優及2024年高中組情境式演說特優，情境式演說包含看圖說故事及現場問答，考驗學生的臨場發揮及對母語的熟稔度，在非原鄉的台南，獲獎實是難能可貴。





教育局鄭新輝局長表示，全國語文競賽項目繁多，包含國、台、客、原住民族語(朗讀、演說、情境式演說、試辦讀者劇場)、國、台、客(字音字形)、作文、寫字等項目，在歷經分區預賽、決賽競爭激烈後，選出台南市代表隊選手計156人，為支援師生爭取佳績，教育局於選拔出代表隊後即安排周末培訓，獲獎實為選手平時努力與犧牲假日賽前培訓的成果。





教育局表示，2025年持續試辦的本土語讀者劇場團體賽項目，安平國中以「鉸頭毛」為主題，在團體朗讀表演呈現台語逗趣的內容，並流利與評審問答，在難度極高的項目中脫穎而出，獲得台語國中組特優，顯見平日語文教育扎根有成。



另外，億載國小張心平教師獲2021年國語朗讀特優及2024年國語演說特優，安平國中阮玉如教師獲2020年閩南語字音字形特優及2024年台語朗讀特優、後甲國中翁瑞鴻教師獲2020年閩南語朗讀特優及2024年台語演說特優、大成國小劉寶珠教師獲2023年客語字音字形特優及2024年客語朗讀特優，身為教師及指導教師投身參賽，平時除了授課及訓練學生外，自己也要抓空利用晚上時間練習，暑假及假日更是勤練不輟，才能從教師組或社會組中拔尖而出，成為學生的楷模。