快訊／三重民宅倒塌「緊急疏散23戶60人」！侯友宜到場

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市三重區六張街工地開挖地下室造成兩側鄰房傾斜龜裂，市府雖進行灌水及灌漿等緊急應變，但建物持續傾斜，其中184號公寓在晚間8點49分突然倒下。為此，市府隨即緊急疏散並安置六張街184號、190號及192號的所有住戶，稍早市長侯友宜也抵達現場視察。

▲三重民宅傾斜倒塌，新北市長侯友宜到場。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據了解，新北市三重區六張街建案，規模為地上9層、地下2層，共16戶，6日上午9時許正進行開挖作業，基地已開挖至地下6.4公尺，卻發現兩側鄰房有傾斜狀況，其中190號3樓及頂樓違建傾斜較為嚴重，儘管已有超過20輛預拌混凝土車接力澆灌，公寓傾斜情況仍未能有效改善。

為此，工務局晚間7時許找來屋主進行緊急協商，經分析可能倒塌的危險後，希望能先拆除3、4樓，以避免傾斜情形繼續惡化。然而，原計劃於今晚拆除嚴重傾斜的190號3樓及頂樓違建，不料在晚間接近9點時，已撤離的六張街184號建物突然倒塌，所幸未造成任何人員傷亡。

市府已緊急疏散並安置六張街184號、190號及192號的所有住戶，總共疏散23戶60人，其中19戶48人安置到附近旅館，稍早市長侯友宜也已抵達現場。目前工務局正優先處理倒塌的184號公寓，待整棟處理好之後，再回頭拆除190號3、4樓。