　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／三重民宅倒塌「緊急疏散23戶60人」！侯友宜到場

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市三重區六張街工地開挖地下室造成兩側鄰房傾斜龜裂，市府雖進行灌水及灌漿等緊急應變，但建物持續傾斜，其中184號公寓在晚間8點49分突然倒下。為此，市府隨即緊急疏散並安置六張街184號、190號及192號的所有住戶，稍早市長侯友宜也抵達現場視察。

▲三重民宅傾斜倒塌，新北市長侯友宜到場。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重民宅傾斜倒塌，新北市長侯友宜到場。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據了解，新北市三重區六張街建案，規模為地上9層、地下2層，共16戶，6日上午9時許正進行開挖作業，基地已開挖至地下6.4公尺，卻發現兩側鄰房有傾斜狀況，其中190號3樓及頂樓違建傾斜較為嚴重，儘管已有超過20輛預拌混凝土車接力澆灌，公寓傾斜情況仍未能有效改善。

▲三重六張街民宅傾斜，其中184號公寓在晚間8點49分突然倒塌。（圖／記者陳以昇翻攝）

為此，工務局晚間7時許找來屋主進行緊急協商，經分析可能倒塌的危險後，希望能先拆除3、4樓，以避免傾斜情形繼續惡化。然而，原計劃於今晚拆除嚴重傾斜的190號3樓及頂樓違建，不料在晚間接近9點時，已撤離的六張街184號建物突然倒塌，所幸未造成任何人員傷亡。

市府已緊急疏散並安置六張街184號、190號及192號的所有住戶，總共疏散23戶60人，其中19戶48人安置到附近旅館，稍早市長侯友宜也已抵達現場。目前工務局正優先處理倒塌的184號公寓，待整棟處理好之後，再回頭拆除190號3、4樓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／三重民宅倒塌！　侯友宜最新說明
每天接客4次！港美女主播變「性治療師」　自爆月薪6位數
快訊／王天佑藏匿地點曝光　「天氣太冷」自行回監獄
人妻和同事摩鐵大戰5小時！她認「愛上了」　綠帽夫難過天天哭
快訊／急凍！13縣市低溫特報
快訊／找到人了！王天佑晚間自行爬回監獄
快訊／三重民宅倒塌！　侯友宜到場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三重建案「挖倒」隔壁公寓！侯友宜：絕對追究業者責任

快訊／毒販王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／找到人了！綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

快訊／三重民宅倒塌「緊急疏散23戶60人」！侯友宜到場

快訊／三重傾斜民宅「20：49突然倒下」！住戶來不及取物痛哭

毒販王天佑「綠島越獄」！僅剩6個月可出監　竟突然翻牆逃亡

快訊／三重民宅傾斜「災情惡化」！牆、地斷裂擴大撤離14戶

快訊／受刑人趁例行作業越獄　綠島監獄發聲了

快訊／朱學恒強吻鍾沛君2／4入獄　判刑11月恐無假釋「拚縮刑」

馬公北辰市場西側違建爭議落幕　60警力戒護！縣府順利拆除

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

四輪違停紅線喊「我人沒下車」　女騎士氣炸理論：暫停都不行！

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

快訊／三重建案「挖倒」隔壁公寓！侯友宜：絕對追究業者責任

快訊／毒販王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／找到人了！綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

快訊／三重民宅倒塌「緊急疏散23戶60人」！侯友宜到場

快訊／三重傾斜民宅「20：49突然倒下」！住戶來不及取物痛哭

毒販王天佑「綠島越獄」！僅剩6個月可出監　竟突然翻牆逃亡

快訊／三重民宅傾斜「災情惡化」！牆、地斷裂擴大撤離14戶

快訊／受刑人趁例行作業越獄　綠島監獄發聲了

快訊／朱學恒強吻鍾沛君2／4入獄　判刑11月恐無假釋「拚縮刑」

馬公北辰市場西側違建爭議落幕　60警力戒護！縣府順利拆除

快訊／三重建案「挖倒」隔壁公寓！侯友宜：絕對追究業者責任

2025印度上天下海 　2025探索太空產業技術拼全球第四、深海任務目標潛入6千公尺

巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

「人工智慧」的未來變革與挑戰　從技術驅動到倫理抉擇

賴薇如「子宮外孕痛失寶寶」遭吐槽　直球回擊酸民：好無腦！

歐洲豪華汽車品牌「大陸銷量明顯萎縮」！展間出現倒閉潮已關4000家

快訊／毒販王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／13縣市低溫特報！大陸冷氣團+輻射冷卻　急凍跌破10度

快訊／找到人了！綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

快訊／三重民宅倒塌「緊急疏散23戶60人」！侯友宜到場

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

快訊／歌手邱軍撞死運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

邱軍撞死小黃運將畫面曝　闖禍竟無良落跑

快訊／綠島監獄受刑人越獄！　警方追緝中

快訊／綠島監獄受刑人王天佑跑了！正面照曝光

快訊／高雄雙屍命案！男女雙手被綁陳屍車內

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

邱軍撞上計程車運將曾停下　「覺得沒事」又開走

即／BMW載通緝女　他拒檢狂逃遭開5槍亡

32歲女陪男網友同赴黃泉　手腳綑綁相驗結果曝

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

即／三重民宅傾斜災情惡化！擴大撤離14戶

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

即／綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

更多熱門

相關新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

新北市三重區六張街工地開挖地下室造成鄰房傾斜龜裂。新北市府雖進行灌水及灌漿等緊急應變，但建物持續傾斜，擔心將倒塌釀災，因此緊急會商屋主，連夜開拆3、4樓，整棟建築物已在晚間8點49分倒下。對此，有部分一、二樓住戶因來不及拿取貴重物品，只能眼睜睜看著住家倒下不斷哭泣。

剩6個月可出綠島監獄！王天佑突然翻牆逃亡

剩6個月可出綠島監獄！王天佑突然翻牆逃亡

新北迎蛇年！深澳贈春聯、碧潭揮毫

新北迎蛇年！深澳贈春聯、碧潭揮毫

即／三重民宅傾斜災情惡化！擴大撤離14戶

即／三重民宅傾斜災情惡化！擴大撤離14戶

全國獸醫師節表揚　共同為動物健康福祉努力

全國獸醫師節表揚　共同為動物健康福祉努力

關鍵字：

三重區公寓倒塌緊急應變新北市市府影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歌手邱軍撞死運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

邱軍撞死小黃運將畫面曝　闖禍竟無良落跑

邱軍隱瞞撞死人內幕曝光：怕演出邀約全泡湯

快訊／綠島監獄受刑人越獄！　警方追緝中

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」陷低迷一直喝酒麻痺

爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司回應了

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

快訊／綠島監獄受刑人王天佑跑了！正面照曝光

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

同事裝忙加班　她聽老闆1句話傻眼了

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面