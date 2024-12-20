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台南市府與國發會攜手推首座數位遊牧據點落腳台南　黃偉哲盼接軌國際

▲為媒合國發會數位牧民政策與地方數位產業發展需求，台南市政府20日舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為媒合國發會數位牧民政策與地方數位產業發展需求，台南市政府20日舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市府與國發會攜手推首座數位遊牧據點落腳台南，為媒合國發會數位牧民政策與地方數位產業發展需求，台南市政府20日舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」。

由市長黃偉哲偕副市長趙卿惠，與特別南下出席的國發會主委劉鏡清，以及日本大阪市產業局創新中心代表長川勝勇、日本數位遊牧官民協進會副會長牧野裕貴、韓國釜山市創意經濟革新中心主任金溶雨、濟州道經濟發展處處長張聖姬等多國官方代表親臨見證。

▲為媒合國發會數位牧民政策與地方數位產業發展需求，台南市政府20日舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首站數位牧民簽證據點將落腳友愛市場數位創生聚落，盼吸引全球數位遊牧人才匯聚台南，帶動台南數位人才與產業接軌國際。

黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，是文化古都也是科技新城，許多半導體產業都以台南為基地，加上強大的數位基礎建設及眾多數位人才，讓各國的數位牧民來此都能溝通無礙並發展事業。

黃偉哲指出，這次台南市政府攜手國發會推動台灣首站國際數位遊牧服務據點落腳台南，希望全球的數位牧民人才前來體驗台南生活的美好後能長久駐居，同時透過帶入「數位遊牧」新型態工作模式，幫助形塑城市對於新價值觀與生活方式的包容性，實現台南「新舊融合、科技古都」之精神。

▲為媒合國發會數位牧民政策與地方數位產業發展需求，台南市政府20日舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲感謝國發會選擇將第一個據點設立於友愛市場數位創生聚落，友愛市場有別於一般傳統市場，白天與夜晚有其不同的景致，可帶給國際數位牧民獨特的文化體驗。友愛市場數位創生聚落未來也將成為匯聚創新科技數位人才的核心據點，透過共享工作空間，讓在地數位人才與國際數位牧民進行資訊分享、技術交流、跨域合作、創新應用試驗及人才培育等交流，也可透過社群力量支持國際數位牧民在地生活需求、創造國際數位牧民與在地連結，為台南的文化觀光、數位工作生態圈注入新的活力。

▲為媒合國發會數位牧民政策與地方數位產業發展需求，台南市政府20日舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國發會主委劉鏡清表示，依據全球知名移民公司Global Citizen Solutions 2024年公布報告，全球數位遊牧人數已達3500萬人，台灣因於2018年起核發可自由轉換工作之就業金卡，於數位遊牧指數榜單排名亞洲第1，顯示已具備吸引數位遊牧人才之客觀條件。2025年起將核發門檻較就業金卡為低之數位遊牧簽證，提供一次最長6個月停留期，期強化吸引數位遊牧人才力道。這次選擇台南市為數位遊牧的啟航首站，象徵台灣積極迎接全球遠端工作的新潮流，後續也會與其他縣市合作，設立服務據點、提供各類在台旅遊及工作體驗活動等，並將積極展開國際宣傳，增進與日韓等亞鄰及歐美國家的人才與政策交流。

▲為媒合國發會數位牧民政策與地方數位產業發展需求，台南市政府20日舉辦「台灣數位遊牧簽證啟動儀式」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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