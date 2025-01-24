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ET民調／41%民眾上調年菜預算　1成春節要出國玩「嫌國旅住宿貴」

新年,過年,春節,農曆新年,圍爐,團圓飯,小年夜,除夕（示意圖／CFP）

▲調查顯示因物價上漲，有41%民眾上調年菜預算。（示意圖／CFP）

生活中心／台北報導

物價不斷上漲，對民眾過年消費行為產生衝擊。《ETtoday民調雲》最新調查發現，針對年菜的預算，有41.4%民眾表示今年將有所增加，顯示圍爐傳統在華人家庭文化中的重要性，促使民眾願意投入更多資金。至於春節連假的旅遊計畫，有10.8%表示將進行國外旅遊，不在國內旅遊的主要原因是「住宿成本高」。

為了解民眾對於物價上漲的看法及其對生活的影響，《ETtoday民調雲》於2024年12月16日至12月22日進行網路問卷調查。調查通知透過EDM方式發送，共回收有效樣本數1,221份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。

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隨著2025年春節的接近，此次調查關注民眾春節計畫，包括年菜準備、消費與旅遊等主題。結果顯示，物價上漲對年節消費行為產生顯著改變，民眾在保留傳統習俗的同時，也展現出更多現代化與多元化的選擇。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

調查顯示，對於春節年菜，自己在家做是民眾的第一選擇，占29.3%，其次為採購外帶年菜（25.6%）與外出餐廳用餐（9.8%）。值得注意的是，22.5%的民眾表示無年菜準備計劃，另有12.8%尚未決定。

從居住地區來看，南部地區偏好自己製作年菜的比例最高（31.8%），而東部及離島地區的無年菜計劃比例則達31.3%。

此外，家庭月收入12萬元以上的高收入群體中，有36.8%選擇外帶年菜，突顯便利性需求，而個人月收入低於2萬元的族群則有27.8%無計劃。

針對年菜的預算，38.1%的受訪者選擇與去年持平，但也有41.4%表示預算有所增加（「增加超過20%」11.1%、「增加10%-20%」30.3%），顯示即便面臨物價壓力，圍爐傳統在華人家庭文化中的重要性仍然促使民眾願意投入更多資金。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

另一方面，有15.6%的受訪者表示減少預算（「減少超過20%」1.4%、「減少10%-20%」14.2%）。在各地區中，中部地區減少預算的比例最高，達18.0%（「減少超過20%」1.1%、「減少10%-20%」16.9%）。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

在春節購物消費方面，25.4%民眾有計劃趁著春節促銷進行大額消費（已規劃好購買項目6.5%、尚未決定具體項目18.9%）；對於有計劃購物的民眾，最感興趣的商品為食品和飲品（51.3%）、個人3C產品（43.4%）以及旅遊或休閒娛樂（42.9%）。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

同時，32.3%表示購物預算維持不變，而有49.6%表示會增加購物預算（「增加超過20%」12.5%、「增加10%-20%」37.1%），且集中於個人月收入在6萬元以上或家庭月收入在8萬至12萬元的族群，反映出這些族群在面對物價上漲時的支出彈性，但同時也說明春節需求對他們的重要性，促使其調整預算以應對挑戰。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

調查顯示，43.9%的民眾無春節旅遊計劃，另有25.8%尚未決定，15.6%計劃2日以上的國內旅遊行程，而10.8%則計劃進行國外旅遊。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

國內旅遊的主要目的地集中於中部（如台中、南投等）（42.2%）和南部（如高雄、台南等）（38.8%）。在交通方式選擇上，自駕車是國內旅遊的首選，占73.1%。台鐵（30.2%）和高鐵（23.5%）亦是常見選擇，特別是在北部與東部地區。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

此外，選擇交通方式的主要原因包括方便到達目的地（69.7%）和旅遊時間彈性大（47.4%），而交通費用較低（32.8%）也是重要考量因素之一。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

選擇國外旅遊的民眾則以東北亞（如日本、韓國）（58.2%）和東南亞（如泰國、越南）（39.8%）為主要目的地，顯示相對距離較近且簽證便利的地區仍然是熱門選擇。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

此外，東北亞的文化吸引力和購物旅遊優勢，以及東南亞的低旅行成本和多元自然景觀，也促使這些地區成為春節旅遊的焦點。

對於選擇國外旅遊，不選擇國內旅遊的原因，則以國內住宿成本高則是（57.9%）、國外旅遊較便宜/划算（48.7%）、國內物價過高（46.9%）以及國內缺乏新的或吸引人的景點（42.0%）占比較高。

▲▼民眾對物價感受議題調查。（圖／ETtoday民調雲提供）

此次調查結果顯示，物價上漲已對春節期間的消費行為產生影響，民眾在保留傳統習俗的同時，更注重節約與實用性選擇。

傳統習俗如家庭聚餐與年菜製作依然受到重視，而節約與實用性則體現在更多選擇外帶年菜、縮減旅遊計劃或選擇更具性價比的購物項目上，顯示出因應物價壓力的調整策略。不論是在年菜準備、娛樂消費還是旅遊計劃上，節流成為主要策略，特別是在特定收入族群（例如個人月收入低於2萬元的族群）與中高齡族群中更為明顯。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年12月16日至12月22日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以EDM方式通知，進行封閉式網路問卷調查。回收有效樣本數為1,221份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年11月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。
 

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