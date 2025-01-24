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速食店春節優惠懶人包！炸雞桶買1送1、軟殼蟹干貝比薩半價吃

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲6大速食店新春優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

9天春節假期即將開跑！《ETtoday新聞雲》整理6大速食店祭出的「新春限定優惠」，不僅有炸雞桶買1送1，還有火山熔岩、軟殼蟹干貝比薩下殺半價等好康。

●三商炸雞
全台13家三商炸雞即日起至2月11日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡內用或外帶6塊炸雞桶即送「咔啦雞柳桶」特價390元或送「酥炸棒腿（6隻）」特價333元，各門市數量有限、售完為止。

三商i美食卡會員至2月8日前則可享加碼優惠，只要花3點就能在APP兌換買1送1優惠券，優惠券包括「6塊炸雞桶+咔啦雞柳桶特價380元」、「6塊炸雞桶+酥炸棒腿（6隻）特價323元」，使用期限至2月11日。

▲▼摩斯漢堡推春節新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡推2款春節漢堡。（圖／記者蕭筠攝）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起祭出3大新春優惠，凡於門市消費新春限定雙人分享餐、全家歡聚餐或購買「干貝XO海老珍珠堡」、「極上和牛堡」任一新品搭配套餐組合，即送限量蛇年紅包袋1組，數量有限、送完為止；1月28日除夕當天下午2點過後凡在門市購買上述品項（2款漢堡須搭配黃金地瓜薯條套餐組合），加碼送抹茶紅豆米派。

1月29日至1月31日還有門市消費不限金額可獲得「蛇年限定1元復始」小卡，每店限量100份，送完為止。

▲▼漢堡王新春優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王春季優惠券一次看。※點圖放大

●漢堡王
漢堡王即日起至3月31日祭出「春季優惠券」，一共有6大系列共31種優惠組合，其中「買1送1」品項有4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料及大杯玉米湯。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」有蘋果派、6塊雞塊、勁濃起士薯、雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡開放任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料擇1，一共18種組合通通只要69元。

另外，還有5款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低69元起、9款單人滿足餐99元起以及6款雙人激省餐199元起，整張券累積可省2114元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市不適用。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送推4大品項買1送1。（圖／業者提供）

●麥當勞
麥當勞APP全球版歡樂送即日起至2月25日祭出「4大品項買1送1」，包括「單點勁辣香雞翅 」、「單點蘋果派」、「單點冰蜂蜜奶茶」、「單點熱蜂蜜奶茶」；加碼至1月29日前還可領「金迎招財薯來堡套餐（牛／雞）現折15元」優惠券。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客春節優惠一次收。（圖／業者提供）

●必勝客
必勝客即日起至2月2日祭出2大新春優惠組合，門市限定「開運過年享樂餐」，內含比薩外帶買大送大或外送買大送小+指定副食+大份薯金幣特價799元起；PK APP限定「開運過年團圓餐」，內含3個大比薩+指定副食+大份薯金幣特價1088元起。至2月17日前還有10大優惠如下：

1. 開運過年小套餐：金皇軟殼蟹干貝大比薩1個+副食1份+1.25L可樂特價659元起
2. 金皇軟殼蟹干貝比薩：大比薩單點特價459元
3. 金帶財松葉蟹比薩：大比薩單點1068元（限量5000份）
4. 開運過年饗宴餐：金皇軟殼蟹干貝大比薩1個+外帶大比薩或外送小比薩1個+副食1份+1.25L可樂特價1049元起
5. 開運過年甜蜜餐：金皇軟殼蟹干貝大比薩1個+外帶大比薩或外送小比薩1個+副食1份+4個半熟起司塔特價1299元起
6. 波士頓龍蝦干貝比薩：大比薩單點1688元（限量500份）；限至少提前1日晚上9點前於PK APP預購且付款，取餐當日不可取消訂單、不退款
7. 開運過年蟹錢餐：金帶財松葉蟹比薩1個+10顆巧克力QQ球+1.25L可樂特價1188元
8. 新年限定餅皮升級：升級奢華三起司餅皮特價大比薩+125元／小比薩+105元；升級帕瑪森起司龍捲風餅皮大比薩+125元／小比薩+105元
9. 開運過年拼盤經典餐：比薩外帶買大送大或外送買大送小+1個拼盤特價999元起
10. APP獨家：大比薩+72元／小比薩+57元可半價升級奢華三起司餅皮

▲▼達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

▲達美樂網羅9大春節優惠組合。（圖／業者提供）

●達美樂
達美樂即日起至2月2日祭出一系列春節優惠組合最低下殺5折如下，詳細優惠資訊可至官網查詢。

1. 年節歡聚套餐：龍蝦舞干貝火山大披薩1個+大披薩1個（經典／招牌系列）+香蕉榛果巧克力個人披薩1個+鱈魚星星1份+1.25L可樂特價1199元起 
2. 年節歡聚套餐：龍蝦舞干貝火山大披薩1個+大披薩2個+香蕉榛果巧克力個人披薩1個+青花椒雞1份+鱈魚星星1份+蝴蝶酥8塊+1.25L可樂特價1688元起
 3. 龍蝦舞干貝火山大披薩：單點半價490元（起司／奶香任選）
4. 火山系列大披薩：26種口味享外帶半價（起司／奶香任選）
5.火山系列巨無霸披薩：25種口味享外帶半價（起司／奶香任選）
 6. 火山系列披薩買巨火山送大披薩：外送買1送1（起司／奶香任選）
7. 火山大套餐：火山大披薩1個（起司／奶香任選）+蝴蝶酥8塊+地瓜球1份+1.25L可樂特價799元起 
8. 火山派對套餐：火山大披薩1個（起司／奶香任選）+大披薩1個（經典／招牌系列）+青花椒雞1份+鱈魚星星1份+1.25L可樂特價1199元起 
9. 火山歡聚套餐：火山大披薩1個（起司／奶香任選）+大披薩2個（經典／招牌系列）+青花椒雞1份+鱈魚星星1份+蝴蝶酥8塊+1.25L可樂特價1199元起 

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