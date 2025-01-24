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桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

▲▼桃園機場再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，赴日旅遊更加快速便利。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場春節預估整體將疏運超過130萬人次。（示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假明(25日)開跑，桃園機場昨日出入境旅客已達14.4萬人次，今日預估有14.6萬人次，春節單日最高上看15萬人次，創疫後高峰。總統賴清德下午前往台北車站聯合災防中心聽取疏運報告時指出，不少國人被騙至柬埔寨、緬甸、泰國，桃機要加強宣導。

桃機公司董事長楊偉甫在疏運簡報時指出，去年春節出國單日出入境最高峰13.1萬人次，昨天出境、入境已有14.4萬人次，今天估計有14萬6千人，創下疫後出入境人數最多，今年春節看起來單日高峰會超過15萬人次，以春節每天平均14.5萬人次推估，春節整體將超過130萬人次，尖峰時段已備足充足人力安全檢查。

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楊偉甫進一步說明，明後兩天是出國高峰，返國高峰期為收假日，旅客預估每天約14萬到15萬人次，第一航廈高峰時段預估是上午6點到下午2點，第二航廈尖峰時段為上午6點到9點，下午2點到9點及晚上9點。

楊偉甫指出，為確保春節疏運順暢，機場已協調各單位按照「有序排隊、快速消化」來調度，過去出國尖峰瓶頸在出境安全檢查，今年春節也增加安檢人力，第一航廈每天有9條安檢線全開，第二航廈12條安檢線全開，預估排隊時間控制20分鐘之內，也已向旅客宣導尖峰提前到機場，大廳完成報到手續後，也會引導旅客盡早進入管制區內。

▲▼總統賴清德、交通部長陳世凱視察春節疏運情況。（圖／記者李姿慧攝）

▲總統賴清德、交通部長陳世凱視察春節疏運情況。（圖／記者李姿慧攝）

總統賴清德聽完桃機簡報後進一步詢問，「現在台灣將柬埔寨、緬甸為旅遊橙色警戒，泰國為黃色警戒，機場公司是否有掌握國人前往人數和旅遊情況？」楊偉甫坦言，目前沒有掌握精確數字，但針對相關航線都有張貼防詐標語，會特別注意這些航線狀況。

賴清德則指示桃機公司針對出國旅客加強宣導，國人若要去柬埔寨、緬甸、泰國，一定要提高警覺。

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