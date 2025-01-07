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ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊「每月入不敷出」

▲▼超市,買菜,購物,蔬菜。（圖／CFP）

▲民調顯示78%民眾預期物價將持續上漲。（示意圖／CFP）

生活中心／台北報導

根據《ETtoday民調雲》公布最新調查顯示，有78%民眾預期物價將持續上漲，對政府抑制成效的不滿意度攀升至84%；調查也發現，過去半年內81.6%民眾感受到物價明顯上漲，6成民眾每月總支出多3001元以上，甚至有近3成民眾自認每月「入不敷出」。

為了解民眾對於物價上漲的看法及其對生活的影響，《ETtoday民調雲》於2024年12月16日至12月22日，以EDM方式通知，進行「民眾對物價感受議題」網路問卷調查，回收有效樣本數為1,221份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。

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調查結果顯示，過去半年內，81.6%的民眾感受到物價明顯上漲，另有15.9%認為物價稍微上漲，僅2.5%的民眾表示無明顯感受，無人認為物價有所下跌。

超過7成（78.0%）民眾預期未來一年內物價將持續上漲，儘管此比例較前次調查（2024年3月）的81.9%稍有下降，但多數民眾對未來經濟環境依然抱持謹慎態度。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

在物價壓力的影響下，91.2%的民眾感到生活壓力，僅8.7%表示無壓力；同時，針對政府抑制物價的成效，有84.0%的民眾表示不滿意，相較前次調查（2024年3月）的78.1%，不滿意比例顯著提升5.9個百分點，反映民眾對物價問題的高度關注與政策改善的期待。

對於物價上漲的原因，71.2%民眾認為「國內政策影響」是主要因素，其次為勞動成本上升（67.8%），以及國際原物料價格上漲（63.8%）。

受物價影響，60.8%的民眾表示過去半年每月總支出增加超過3,001元，29.8%的民眾表示目前每月「入不敷出」，反映家庭經濟在高通膨壓力下的影響。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

此外，42.4%的民眾預期未來半年家庭經濟狀況將維持不變，但有43.2%認為會惡化，僅11.6%的民眾預期會改善。

在高通膨壓力與利率政策調整的雙重背景下，59.3%的民眾對國內經濟景氣持負面評價。此種對經濟環境的保守看法，進一步影響民眾的投資與消費行為。

調查顯示，36.2%的民眾認為未來半年不是投資股票的好時機，這可能與國內外經濟不確定性增加以及市場波動加劇有關；同時，50.9%認為未來半年不適合購買房地產，顯示出在高額支出及資產價格波動下，民眾普遍採取更為審慎的態度。

在大型消費計畫中，近半年因物價推遲或取消的消費以個人3C產品（45.8%）與大型家電（35.5%）為主。日常消費方面，餐飲消費（70.5%）、生鮮食品（68.6%）與日常用品（63.9%）受物價影響最為顯著。93.1%的民眾表示為平衡收支會減少部分支出，其中57.7%選擇降低休閒娛樂開銷，55.0%減少餐飲消費。

物價上漲對民眾基本生活需求的影響最為直接，特別是食品相關支出，不僅對餐飲消費構成壓力，也影響到居家食材的購買選擇。這些變化突顯民眾在應對日常開銷時，需在品質與價格之間取得平衡，展現了物價上漲對民生支出的普遍壓力。

面對物價壓力，多數民眾採取節流措施，如減少非必要開支（74.6%）及轉變消費習慣，選擇價格更實惠的商品（61.9%）；此外，部分民眾選擇開源策略，如投資股票或其他金融產品（33.3%），以及尋求兼職或額外工作機會（29.1%），顯示出多元化的因應策略以應對生活成本的挑戰。

逾8成民眾感受物價明顯上漲　對經濟前景抱持謹慎態度

根據調查顯示，過去半年內，81.6%的民眾感受到物價明顯上漲，另有15.9%認為物價稍微上漲，僅2.5%的民眾表示無明顯感受，無人認為物價有所下降。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

超過7成（78.0%）的民眾預期未來1年內物價將持續上漲（大幅上漲27.5%、小幅上漲50.5%），10.8%認為保持目前水準，僅7.9%認為物價會下跌（大幅下跌3.3%、小幅下跌4.6%），另有3.3%表示不知道/沒意見。與前次調查（2024年3月）相比，認為物價將持續上漲的比例稍有下滑，差距3.9個百分比。

逾9成因物價變動感到生活壓力　84%對政府抑制物價成效表示不滿

91.2%的民眾因物價變動感到生活壓力（很有壓力41.5%、略有壓力49.7%），僅8.7%表示無壓力（沒有影響8.6%、略有改善0.0%、顯著改善0.1%）。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

針對政府抑制物價的成效，84.0%的民眾表示不滿意（非常不滿意48.0%、不太滿意36.0%），相較前次調查（2024年3月）的78.1%，不滿意比例顯著提升5.9個百分點。

物價上漲原因　多認為受國內政策影響、勞動成本上升所致

根據調查，民眾認為近期物價上漲的主要原因以「國內政策影響（如能源政策、水電費率調整）」與「勞動成本上升（如基本工資調整）」的比例較高，占比分別為71.2%與67.8%。

其次依序為「國際原物料價格上漲（如石油、鋼鐵、小麥、玉米）」（63.8%）、「進口商品匯率影響（如進口食品/水果、電子產品價格上漲）」（41.1%）、「貨幣政策影響（如央行利率調整、貨幣供給）」（38.9%）以及「市場需求增加（如節慶購物潮）」（25.8%）。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

6成民眾每月總支出多3,001元以上　43%認為未來半年家庭經濟狀況會變壞

若與半年前相比，21.5%民眾每月總支出沒有增加或增加在1,000元以下（沒有增加18.1%、1,000元以內3.4%）；78.5%民眾近半年每月總支出增加超過1,000元，而3,001元到5,000元為多數民眾每月總支出所增加的金額，占比27.7%；其次依序為5,001元到10,000元（18.2%）、1,001元到3,000元（17.7%）、10,001元到20,000元（8.7%）與20,001元以上（6.2%）。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

詢問若將收入扣掉支出，每月的財務狀況如何？33.5%表示「收入大於支出」；36.7%「收支平衡」；但也有29.8%的民眾表示「入不敷出」。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

調查顯示，43.2%民眾認為未來半年「家庭經濟狀況」與目前相比會變壞（變壞很多10.9%、變稍壞32.3%）；而11.6%民眾認為未來半年「家庭經濟狀況」會好轉（變好很多1.1%、變稍好10.5%）；42.4%民眾認為不會改變；另有2.7%民眾表示不知道/沒意見。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

36.2%認為未來半年不是投資股票好時機　50.9%認不適合購買房地產

對於目前國內的經濟景氣，59.3%民眾認為狀況不佳（非常不好18.7%、不太好40.6%）；39.0%認為狀況好（非常好2.7%、還算好36.3%）；另有1.8%表示不知道/沒意見。

 ▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

在投資方面，調查顯示，36.2%的民眾認為未來半年不是投資股票的好時機。同時，有50.9%的民眾認為未來半年不適合購買房地產（非常不好18.9%、不太好32.0%）。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

因物價推遲或取消大型消費　以個人3C產品與大型家電為主

在大型消費計畫中，近半年因物價推遲或取消的消費以個人3C產品（45.8%）與大型家電（35.5%）為主，其次依序為房屋裝修（26.8%）、買房子（18.6%）、買汽車（16.9%）及機車（14.2%）；另有17.7%民眾近半年內沒有因為物價問題而推遲或取消任何大型消費項目。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

購買日常生活用品、餐飲消費　為民眾日常主要花費項目

根據調查結果顯示，民眾日常主要的花費集中在三大項目，依序為「購買生活用品」（80.6%）、「餐飲消費（含外食/外帶/外送）」（68.8%）以及「購買生鮮蔬果/水產/酒/飲料/調味料等食材、食品」（66.6%），這些與日常生活緊密相關的項目成為家庭支出的大宗。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

同時，民眾認為受物價上漲影響較大的花費項目，也以這三項居首，其中「餐飲消費」受影響比例最高（70.5%），其次為「購買生鮮蔬果等食材、食品」（68.6%）以及「購買生活用品」（63.9%）。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

93.1%民眾願減少支出維持收支平衡　娛樂與餐飲開銷首當其衝

93.1%民眾表示願意改變消費行為（包括停止購買不必要的產品/服務56.1%、改購買價格較低的產品/服務37.0%）以減少部分支出，維持收支平衡，調整的消費類別以「休閒娛樂支出」（57.7%）占比最高，其次為「餐飲消費」（55.0%）、「治裝費」（42.0%）、「購買食材、食品」（31.8%）等。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

民眾多採「減少非必要開支」和「轉變消費習慣」等節流策略應對

針對物價變化，民眾大多採取「減少非必要開支」（74.6%）、「轉變消費習慣，如選擇價格更親民的商品」（61.9%）等節流的應對方式；部分則選擇開源策略，如「投資股票或其他金融產品以對抗通貨膨脹」（33.3%）、「兼職/增加工作項目，尋找額外的收入來源」（29.1%），以及「學習更多理財知識」（24.0%）。

▲▼民眾對物價感受議題調查整體概況。（圖／ETtoday民調雲提供）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年12月16日至12月22日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以EDM方式通知，進行封閉式網路問卷調查。回收有效樣本數為1,221份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年11月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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