春節跳水式降溫　首波寒流周日晚殺到「凍番薯4天」

▲首波寒流將於周日晚間起南下，影響到初一清晨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)東北季風增強，預估影響到周日，明天北東有雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢較大。周日晚間今年首波寒流壓境，且持續至下周三初一清晨，最凍時刻落在除夕和初一清晨，最低溫不到10度，初一白天才回暖，不過初四將有另一波冷空氣。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天東北季風逐漸增強，北部、東北部氣溫稍微下降，明顯降溫將在周日晚間開始，周日到下周一小年夜寒流逐漸南下，各地氣溫一路下降，越晚越冷，周日晚上到下周三初一清晨天氣比較寒冷。

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溫度趨勢方面，李孟軒說明，周日白天之前受東北季風影響，北部白天氣溫雖有下降，但大致有20度左右，清晨低溫14到16度，周六、周日東北季風將再增強，白天高溫下降至18度，花東、中南部周日白天前氣溫則不會有太大變化。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

李孟軒指出，周日晚上隨寒流逐漸南下，一直到下周一小年夜、下周二除夕，氣溫將一路下滑，北部、中南部、花東白天氣溫也有明顯下降，晚上會有更冷情況，這波寒流將從周日晚間影響到下周三初一清晨，「最低溫時刻落在除夕清晨和初一清晨，中部以北、宜蘭、花蓮有局部10度以下低溫，其他地區低溫約10度左右」，下周三初一白天寒流減弱，氣溫才有回升趨勢，不過初四又有另一波冷空氣影響。

降雨趨勢部分，李孟軒分析，今天北部、東半部和山區有零星雨勢，周六和周日水氣增加，北部、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢相對明顯；小年夜隨寒流逐漸南下，迎風面北部、東半部、中南部山區有降雨，若在溫度水氣配合下，周日晚間到小年夜各地3000公尺以上高山，或北台灣2000公尺以上高山，都有降雪機會，除夕到初一濕冷轉乾冷，只剩花東有零星降雨。

▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）