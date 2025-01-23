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全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

（圖／氣象署）

▲今晨色調強化衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今天、周五全台有雨！中央氣象署預報員張承傳表示，周六、周日迎風面水氣較多，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢發生機率；今年入冬最強冷空氣小年夜南下，可能到寒流等級，除夕、初一中部以北、東北部低溫9-11度。

氣象署發布「濃霧特報」，今晨西半部易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、新竹及苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，台中及嘉義能見度亦較低，請注意。

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張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周五華南雲系東移，加上東北季風逐漸增強，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星短暫雨；北部、東北部高溫仍有20度，中南部24度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，周六、周日東北季風影響，迎風面水氣較多，基隆北海岸、東北部、大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部、花蓮、台東、中南部山區有局部短暫雨；北部高溫降到18、19度，低溫在14度上下。

張承傳提醒，下周一小年夜入冬最強冷空氣南下，可能是強烈冷氣團或寒流等級，各地明顯轉冷，影響到下周三初一清晨，除夕、初一中部以北、東北部低溫9-11度，南部、花東12-13度；小年夜北部、東半部、中南部山區仍有水氣，除夕、初一轉乾冷，各地多雲到晴為主。

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