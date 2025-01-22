小年夜可能有寒流！氣象署示警：非常寒冷　春節追雪時機曝

▲小年夜有強烈冷氣團或寒流影響，低溫不到10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(23日)東北季風增強，加上華南雲系東移，北部、東半部、中南部山區出現降雨，中南部平地則有零星雨；下周一有強烈冷氣團或寒流南下，小年夜入夜後到初一清晨將非常寒冷，低溫不到10度，估初一白天才回暖，周日到小年夜有降雪機會。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天、後天東北季風增強，台灣東北方海面有低壓逐漸形成，風場轉吹東北風，冷空氣還沒那麼明顯，北部溫度略下降，東北季風影響降溫約周六、周日較有感，北台灣高溫降至18到19度，稍涼，其他地區溫度沒有太大影響，約20到24度，低溫影響不大，西半部約14到16度，花東17到18度。

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降雨趨勢上，葉致均表示，明後兩天有華南雲系東移，北部、東半部、中南部山區有降雨，中南部平地則有零星降雨；周六、周日迎風面地區水氣多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨時間長，局部有較大雨勢，其他地區包括北部、花東山區也有降雨情況。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均指出，下周一小年夜北部、東半部、中南部山區仍有降雨，但水氣減少，除夕、大年初一晴到多雲，類似天氣型態將維持到初二。

強冷空氣下周一明顯南下，葉致均分析，小年夜各地都蠻冷的，中部以北都是11到13，感受相當寒冷，花東、台南17到19度，高屏約20度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均進一步說明，小年夜入夜後到除夕低溫相當明顯，會有極端低溫，將是這波強冷空氣最冷時刻，預計北部、宜蘭低溫9到11度，其他地區12到14度，冷空氣強度有機會到強烈冷氣團或寒流等級，預計初一白天回暖，後續還會有冷空氣影響，南下時間還要觀察。

降雪方面，葉致均表示，明天仍降雪有機會，不過比較零星，周日晚間到小年夜在水氣和溫度配合下，北台灣2000公尺以上高山、其他地區3000公尺以上高山，也有降雪機會。