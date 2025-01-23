恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

▲民眾要預先做好禦寒工作。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周日晚強冷空氣直衝南下；除夕至初二清晨平地最低氣溫有降至5度以下、亦有挑戰入冬以來的首波寒流的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地雲量偏多，局部地區偶有零星少量降雨，山區較平地明顯，西半部受低雲影響，易有局部霧，能見度及空氣品質皆較差；周五上半天雲層略消散，下午起中層雲再增厚，近山區偶有零星少量降雨的機率。



吳德榮說，周六、周日東北風增強，北部、東半部有局部短暫雨，東北部明顯降雨，天氣偏涼，中南部多雲時晴；周日晚強冷空氣直衝南下；下周一小年夜氣溫驟降，2000公尺以上高山上半天有飄雪機率，由濕轉乾、越晚越冷，平地降至10度以下的範圍當晚已擴及中部。

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吳德榮提醒，下周二除夕至下周四初二清晨模擬的冷空氣雖略調弱，但晴朗無雲，陽光下或許沒那麼冷，但入夜強輻射冷卻效應，氣溫劇降、低溫影響的範圍大，平地最低氣溫有降至5度以下、亦有挑戰入冬首波寒流（台北測站≦10度）的機率。



吳德榮表示，初二白天起至下周日初五冷空氣有逐漸減弱、回暖的趨勢，部分模式甚至還包括下一波的變化，但都屬未期模擬，不確定性太大了，各國模式還會大幅調整，言之過早，不如持續觀察。