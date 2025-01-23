除夕到初一極冷　春節4高山有望降雪

▲今年過年極冷，最低溫時間將落在除夕到初一。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

今年過年極冷，周日起氣溫驟降，將有強烈冷氣團或寒流南下，氣象專家林得恩表示，最冷時段將落在除夕到初一清晨，配合水氣，研判周日、下周一小年夜中部以北3000公尺以上高山有降雪機會，合歡山、雪山、南湖圈谷及玉山等都是追雪最佳熱點。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，今年的過年，特別有冬天的味道。根據今晨歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，自周日(26日)開始，氣溫明顯驟降；至1月30日初二白天之後，氣溫才會緩慢回升。最冷時段將會落在1月28日除夕清晨至1月29日年初一清晨。

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林得恩也公布年假追雪指南，若配合華南水氣的移入，研判今日及1月26日周日、1月27日小年夜，台灣中部以北3000公尺以上的高山都有結冰或零星降雪的機率；合歡山、雪山、南湖圈谷及玉山等，都是年假追雪相當不錯的選擇。

氣象署預報指出，除夕至大年初一清晨有強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣非常寒冷，初一白天起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴。