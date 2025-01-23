春節連假變天「北東濕冷」　寒流小年夜凍全台

▲周日到小年夜將有強烈冷氣團或寒流南襲。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)白天起水氣減少，僅迎風面或山區才有零星雨，春節連假周末登場，前2天有東北季風影響，北東變天轉濕冷，周日晚間到下周一小年夜有強烈冷氣團或寒流南侵，北東陰雨，小年夜非常寒冷，低溫驟跌破10度，初一才會回暖，不過年後又會有鋒面和冷空氣南下。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天在台灣北方海面有微弱低壓系統正在發展，對台灣沒有直接影響，但改變台灣附近風場，北部、西半部偏北風，東半部上半天風速微弱，下半天到晚間才逐漸有北風南下。由於該北風並非北方的大陸冷高壓所帶來，沒有明顯冷空氣南下，只有迎風面的北部氣溫會比昨天稍降約2到3度，低溫情形並不明顯。

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天氣方面，歐宗學指出，今持續受到華南雲系東移所帶來的中層水氣影響，各地雲量都偏多，只有南台灣到恆春半島雲量相對較少、仍有陽光露臉。水氣最多的時間是在昨晚到今天清晨，白天起水氣就會減少，平地區域的降雨轉不明顯，只有迎風面或是山區附近才會有稍高的零星短暫雨機會。

明天台灣附近的大氣環境跟今天相似，同樣受到北方海面低壓所帶來的北風影響，不過歐宗學表示，風速會更強，迎風面地區水氣可能會再更多一些。另外還是持續有華南雲系東移，中北部以陰天為主，各地山區都有短暫雨機會，只有南部地區天氣相對較好，多雲到晴。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

9天春節連假周末登場，歐宗學分析，春節頭兩天受到東北季風影響，北部、東半部天氣較不理想，陰雨連綿且氣溫較低，感受濕冷。中南部大致多雲到晴，山區附近有短暫雨。周日晚起到下周一小年夜有強烈大陸冷氣團或寒流南下，北部、東半部為陰雨天氣，不過北部在下半天到晚間降雨逐漸停止、天氣轉好，東部要到隔天才恢復穩定天氣，中南部多雲，平地降雨機率較低、山區有短暫雨。

歐宗學指出，預估下周二除夕當天水氣偏少，各地都是晴到多雲天氣，類似的穩定天氣可望持續到下周四初二左右，下周五初三才會再次有鋒面過境帶來天氣變化，這部分不確定性仍高。

溫度趨勢上，歐宗學分析，這波強冷空氣南下時間剛好在周日晚上且速度相當快，預估下周一小年夜早上中北部、東北部就會非常寒冷，白天高溫僅有13到15度，早晚低溫只有10度甚至在10度以下。南部降溫時間相對稍晚一些，白天高溫仍有機會達20度左右，但入夜以後低溫也將下探12到14度。花東白天高溫17到19度、夜間低溫12到14度。

歐宗學表示，下周二除夕大致延續類似的氣溫，下周三初一白天開始才會逐漸回溫，低溫持續時間較長，南來北往或是外出活動要注意氣溫變化。目前預報在連假後期鋒面過後會再有冷空氣南下機會，強度如何還有很高的不確定性，要關注最新天氣預報。