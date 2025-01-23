　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節連假變天「北東濕冷」　寒流小年夜凍全台

▲▼羽絨衣,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周日到小年夜將有強烈冷氣團或寒流南襲。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)白天起水氣減少，僅迎風面或山區才有零星雨，春節連假周末登場，前2天有東北季風影響，北東變天轉濕冷，周日晚間到下周一小年夜有強烈冷氣團或寒流南侵，北東陰雨，小年夜非常寒冷，低溫驟跌破10度，初一才會回暖，不過年後又會有鋒面和冷空氣南下。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天在台灣北方海面有微弱低壓系統正在發展，對台灣沒有直接影響，但改變台灣附近風場，北部、西半部偏北風，東半部上半天風速微弱，下半天到晚間才逐漸有北風南下。由於該北風並非北方的大陸冷高壓所帶來，沒有明顯冷空氣南下，只有迎風面的北部氣溫會比昨天稍降約2到3度，低溫情形並不明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣方面，歐宗學指出，今持續受到華南雲系東移所帶來的中層水氣影響，各地雲量都偏多，只有南台灣到恆春半島雲量相對較少、仍有陽光露臉。水氣最多的時間是在昨晚到今天清晨，白天起水氣就會減少，平地區域的降雨轉不明顯，只有迎風面或是山區附近才會有稍高的零星短暫雨機會。

明天台灣附近的大氣環境跟今天相似，同樣受到北方海面低壓所帶來的北風影響，不過歐宗學表示，風速會更強，迎風面地區水氣可能會再更多一些。另外還是持續有華南雲系東移，中北部以陰天為主，各地山區都有短暫雨機會，只有南部地區天氣相對較好，多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

9天春節連假周末登場，歐宗學分析，春節頭兩天受到東北季風影響，北部、東半部天氣較不理想，陰雨連綿且氣溫較低，感受濕冷。中南部大致多雲到晴，山區附近有短暫雨。周日晚起到下周一小年夜有強烈大陸冷氣團或寒流南下，北部、東半部為陰雨天氣，不過北部在下半天到晚間降雨逐漸停止、天氣轉好，東部要到隔天才恢復穩定天氣，中南部多雲，平地降雨機率較低、山區有短暫雨。

歐宗學指出，預估下周二除夕當天水氣偏少，各地都是晴到多雲天氣，類似的穩定天氣可望持續到下周四初二左右，下周五初三才會再次有鋒面過境帶來天氣變化，這部分不確定性仍高。

溫度趨勢上，歐宗學分析，這波強冷空氣南下時間剛好在周日晚上且速度相當快，預估下周一小年夜早上中北部、東北部就會非常寒冷，白天高溫僅有13到15度，早晚低溫只有10度甚至在10度以下。南部降溫時間相對稍晚一些，白天高溫仍有機會達20度左右，但入夜以後低溫也將下探12到14度。花東白天高溫17到19度、夜間低溫12到14度。

歐宗學表示，下周二除夕大致延續類似的氣溫，下周三初一白天開始才會逐漸回溫，低溫持續時間較長，南來北往或是外出活動要注意氣溫變化。目前預報在連假後期鋒面過後會再有冷空氣南下機會，強度如何還有很高的不確定性，要關注最新天氣預報。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／鈕承澤笑容滿面　手拿小盆栽喊：回家陪媽媽
觀禮距川普僅25公尺！　韓國瑜談訪美成果是「爆大紅盤」
快訊／父子雙亡...娃娃車接3歲童上學才知他喪命　老師嚇傻
快訊／服刑1151天！鈕承澤出獄了　雙手合十走出
控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床
快訊／西濱27歲騎士撞拖板車「人卡機車」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藝文界抗議刪預算！業界人士「逆風挺刪了」：養出啃老族巨嬰

除夕到初一極冷　春節4高山有望降雪

遭陳菁徽點名「知名綠營側翼」　施景中錯愕：絕不會與朋友為敵

快訊／09:33台南規模3.9地震　「7縣市有感」最大震度4級

春節連假變天「北東濕冷」　寒流小年夜凍全台

快訊／08:28台南南化3.8極淺層地震！　最大震度2級、6縣市有感

快訊／合歡山全白了　積雪3.5公分

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

後天開始放年假！過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

愛莉莎莎賣內衣「9天業績3400萬」：實在不可思議

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

藝文界抗議刪預算！業界人士「逆風挺刪了」：養出啃老族巨嬰

除夕到初一極冷　春節4高山有望降雪

遭陳菁徽點名「知名綠營側翼」　施景中錯愕：絕不會與朋友為敵

快訊／09:33台南規模3.9地震　「7縣市有感」最大震度4級

春節連假變天「北東濕冷」　寒流小年夜凍全台

快訊／08:28台南南化3.8極淺層地震！　最大震度2級、6縣市有感

快訊／合歡山全白了　積雪3.5公分

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

後天開始放年假！過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

愛莉莎莎賣內衣「9天業績3400萬」：實在不可思議

年貨採購最強攻略　獨家新春會員福利大升級就在家樂福

超巨堅果驚艷登場！KING堅果掀起健康送禮新風潮

長虹＆聖得福攜手打造大直新地標！「TOP31」奢華雙塔重新定義城市美學

皮薄餡香易爆汁！早上開到半夜人潮不停歇　中原夜市手工鮮肉湯包

日本福島縣會津5.2地震！　氣象廳：1周後恐有同強度地震

屏東內埔10大易肇事路口　屏科大前4處上榜...警加強勤務作為

藝文界抗議刪預算！業界人士「逆風挺刪了」：養出啃老族巨嬰

震驚！洋基傳奇李維拉夫婦遭控掩蓋教會性侵案　受害者少女提告

快訊／鈕承澤笑容滿面步出監獄　手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

除夕到初一極冷　春節4高山有望降雪

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

生活熱門新聞

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

緯來耳機妹爆紅！本人IG曝光

銀行帳戶無法開通！他求助「專員」50萬飛了

愛莉莎莎賣內衣「9天業績3400萬」：實在不可思議

送貨時飲料倒一地！他見「暖心一幕」大讚

阿嬤提早給孫紅包　結果「真的紅了」

新北上班族買刮刮樂「ChatGPT選號」中百萬

快訊／合歡山全白了　積雪3.5公分

台中高美濕地淪「廢棄墳場」沒法治　原因曝光

北市府抽查一番賞！萬年大樓、北車地下街12店有缺失

更多熱門

相關新聞

除夕到初一極冷　春節4高山有望降雪

除夕到初一極冷　春節4高山有望降雪

今年過年極冷，周日起氣溫驟降，將有強烈冷氣團或寒流南下，氣象專家林得恩表示，最冷時段將落在除夕到初一清晨，配合水氣，研判周日、下周一小年夜中部以北3000公尺以上高山有降雪機會，合歡山、雪山、南湖圈谷及玉山等都是追雪最佳熱點。

近4年春節BDI漲幅85-202%之間、油輪運價上升　法人看好新興

近4年春節BDI漲幅85-202%之間、油輪運價上升　法人看好新興

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

朝鮮半島「兩韓」體感冷熱不同　海峽兩岸「兩韓」吹不一樣的風

朝鮮半島「兩韓」體感冷熱不同　海峽兩岸「兩韓」吹不一樣的風

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

關鍵字：

天氣氣象天氣風險春節寒流強烈冷氣團東北季風台灣低溫

讀者迴響

熱門新聞

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

快訊／彰化清晨惡火困1家5口　2大2小無呼吸心跳

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭

兒遭發狂熊咬死　爸想要收屍也被殺

緯來耳機妹爆紅！本人IG曝光

林珍羽不菸罹肺腺癌！醫示警8症狀快就醫

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面