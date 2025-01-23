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藝文界抗議刪預算！業界人士「逆風挺刪了」：養出啃老族巨嬰

▲▼立法院將通過中央政府總預算，文化部長李遠表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值。（圖／文化部）

▲文化部長李遠表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值。（圖／文化部）

記者鄺郁庭／綜合報導

114年中央政府總預算21日三讀通過，文化部預算原編列290億元，初步計算共刪除11億元、凍結34億元，是史上最高，掀起影視圈大反彈。文化部長李遠更痛心在臉書PO文，這結果「展現出對文化部所有努力的否定，以及對文化工作者的不尊重。」不過，就有業界人士逆風發文，指出「整個產業就是一群啃老族巨嬰」，引發討論。

一名網友在PTT的C_Chat板回文，說他在台灣影視產業工作，就他觀察，整個藝文產業生態都很像，「我可以接受起步的時候拿補助，但多的是拿到後來不拿補助活不下去的本末倒置，當你整個產業過度仰賴政府補助時，拿人手短就是人性。」

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可是難道台灣沒有那個市場，一定要靠補助嗎？他以幾部國片的票房為例，透露台灣的商業消費力其實超強，「2024年，票房第一的國片：《角頭-大橋頭》，它是去年唯一破億的國片（還直接賣到兩億），然後這部電影完全沒拿文化部的補助。」

而且，《角頭》系列電影票房都很不錯，四部曲總計票房約6億，「雖然我很討厭這個題材，但人家就是有本事把一個IP發展起來。相比之下，一堆拿補助的國片…票房貼出來我都不好意思，連角頭的零頭都沒有。」

原PO表示，「拿補助錢去圓導演夢」的人有一大堆，甚至是幾百萬、幾千萬在拿，拍出來票房不好、台灣人都看不下去，卻不是檢討自己拍出來的電影，「整個產業就是一群啃老族巨嬰，然後政治立場極為明顯，真是有夠不健康」

最後，他分享對於補助給法的建議，「我自己的看法，對於新血，你可以給予補助。但當你拿了幾年補助後，政府應該要降低補助，甚至是請製作團隊自己去貸款」，他支持政府給予優惠利息，「但不能一直無腦補助出一堆啃老族。」

貼文引發熱議，「確實如此」、「記得以前年輕導演都在挖苦補助金電影，眼下只是重演而已」、「就跟旅遊業一樣，要人付錢卻拿出那種鳥品質，賣不出去只能要補助」、「起步拿點補助很好幫助專案啟動，淪落到了不拿補助就活不下去那是產品有問題」、「給補助沒問題，給多給少而已，比他們慘的多的是，科研每年也是被砍，還不是在單位裡靠北而已。」

【延伸閱讀】
►文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的羞辱
►脫口秀演員開轟文化補助被刪　下秒身體超誠實動作6000人笑翻

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