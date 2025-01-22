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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連眷村阿北都嗆罷免？　徐巧芯酸「自導自演」：選民都很挺我

▲▼徐巧芯 聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯嗆罷免團體心機重、很愛自導自演。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台陸續出現公民團體發起罷免國民黨立委行動，台北市松山信義選區的立委徐巧芯也被「剷除黑芯」團體鎖定，罷團更在政論節目中透露，有一名眷村伯伯加入罷免行列，還自帶手板盼下架立委徐巧芯。徐巧芯今（22日）對此回應，「有時候他們用這種方式自導自演，這很正常，都已習慣。我的選民都很支持我！連署站根本沒什麼人，我對我的選民很有信心。」

被問到在國會比中指、爆粗口，地方服務處常沒開，惹怒罷免團體，徐巧芯回應，她的選民都很支持自己，日前在距離罷免團體不到200公尺的地方，發放立法院長韓國瑜的春聯時，現場大多數選民都表示加油、支持，反倒是隔壁連署站沒有什麼人，兩邊的人誰多誰少，高下立判，對選民非常有信心，相信會支持自己在國會的強力監督跟強力問政。

徐巧芯續批，罷免團體要找理由，什麼理由不是？連自己長得好不好看，素顏跟化妝長不一樣都被列為罷免理由，所以說，想要罷免一個人，什麼理由都找得出來啦！欲加之罪，何患無辭，重要的是信義南松山區選民對自己的表現，自己對於選民有百分之百信心。

徐巧芯強調，尤其日前在吳興市場掃街時，大家都站出來，支持的聲音非常大聲，只在現場碰到2位抗議民眾，其中一人還是被市場全體民眾轟出去，當時自己還擔心對方會不會受傷，還請助理上前看一下。

至於另外一位抗議民眾，徐巧芯形容對方是「碰瓷阿姨」，是從罷免攤位跑過來故意碰瓷、是惡意的鬧場，「有時候覺得做事情不要太心機太重，還故意來挑釁，個人覺得非常不可取，大家都看在眼裡。」

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