屬蛇免費玩！全台樂園「春節優惠」來了　6歲以下只要1元

▲劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

春節九天連假即將到來，還沒想好要去哪玩的話，不妨到樂園大玩特玩！以下整理全台6間樂園推出的春節優惠，生肖屬蛇的民眾把握機會，到六福村可免費入園，在義大、劍湖山有門票優惠。另外，爸媽們也可以帶小孩到樂園放電，多間樂園都推兒童優惠，有「買大送小」活動，還有「6歲以下只要1元」。

●六福村主題遊樂園

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優惠期間：1/25～2/2

優惠活動：

1.買大送小：購買現場成人優惠票1199元，即贈3歲（含）以上未滿12歲的孩童票，現省1099元。

2.60歲（含）以上長者免費：60歲（含）以上長者免費，需有購票者1:1陪同。

3.有蛇財有得：生肖屬蛇者免費，限台灣人適用。限本人使用，須出示本人身分證件，學／幼童出示健保卡+戶口名簿

生肖屬蛇出生民國年：18、30、42、54、66、78、90、102。

●義大遊樂世界

優惠期間：1/25～2/2

優惠活動：

1.全民666元/人，6歲以下只要1元。

2.屬蛇，或姓名有「史」、「內」、「克」任一字，享288元/人。

3.ibon $670，加贈100元園區餐飲抵用券。

●劍湖山世界

優惠期間：1/25～2/2

優惠活動：

1.全日暢玩$699，午後一點起$499、12歲以下$99（須搭配一人購$699優惠票）。

2.生肖屬蛇$399。

3.迎新春「紅金寶」，紅黃金色上衣兩人同行$999。

4.ibon 3人$1997、每人平均$665。

●麗寶樂園

優惠期間：1/25～2/1

優惠活動：

雙人月光票：499元（16:00以後入園，2人須同時入場）。

▲麗寶樂園。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

●西湖渡假村

優惠期間：1/25～3/2

優惠活動：

1.門票每人399元，一票玩到底、平日入園再送恐龍造型爆米花1份。

2.12歲以下兒童免費（需搭配一名成人購票）。

●九族文化村

「學生」與「中彰投」鄉親的專屬入園優惠，即日起至1/27，票價780元。

●遠雄海洋公園

優惠活動：

1.生肖屬蛇免費：1/25～2/12，生肖屬蛇者，現場主動出示本人有照片之證件（身分證、健保卡或駕照)，即享免費入園優惠。

2.12歲以下免費入園：1/10～3/2，搭配一名同行者臨櫃購買全票990元（即二人成行），12歲以下學童本人享免費入園！其餘同行親友享同歡價699元（限購四張）。

▼花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）