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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德遺憾總預算被刪凍3成以上　細數表決亂象「已引起國人不安」

▲總統賴清德發表元旦談話並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今下午三讀114年度總預算，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果歲出降為約2兆9248億元，共計減列2075億元，刪減金額創下史上新高。據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德今（22日）表示，對審議過程的亂象與最終結果感到遺憾，114年度中央政府總預算案，扣除法定支出、公務員薪水及地方政府補助剩餘的1兆270億元，中央政府預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，讓國家成為一台無油可動的車，也影響到行政機關日常業務的運行。

據轉述，賴清德表示，首先，在審議過程中，全體國人都可以透過立法院的直播頻道來觀看，不管是邊表決邊修正提案、表決通過後在場的立法委員才收到提案內容、或是提案通過後又撤回，這樣的表決過程，已經引起國人的疑慮與不安。

賴清德指出，要在此向全體國人報告，114年度中央政府總預算案，總共編列3兆1325億元，扣除支付公務員薪水、政府法律義務支出、及地方政府使用的地方計畫型補助及其他補助款項，剩餘的1兆270億元，才是中央政府可以使用的預算。

賴清德說明，如今，中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，讓國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，不僅僅是國家各項經濟、國防、治安、醫療、體育、文化重大政策推動困難，也會影響到行政機關日常業務的運行。

賴清德強調，每一項政策和服務，都需要長年滴水穿石、不斷積累的投資，才能開花結果。隨意的凍結、中斷與削減，都會造成難以預測且深遠的負面影響，甚至影響國家的基本運作。賴也指出，要感謝過去一週，許多團體及專業人士挺身而出，讓更多國人理解中央政府總預算的重要性。同時，我也要呼籲在野黨，政黨之間可以競爭，但應秉持理性監督的原則，千萬不能損害國家利益及全體國人的權益。
 

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