洪一中不滿體育署預算遭砍　王鴻薇：民進黨指刪11億是夢到？

▲國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

今年體育署年度預算中，國外旅費跟出國教育訓練費遭刪減15％，但卻被指是刪減11.2億元，中職台鋼雄鷹總教練洪一中為此也批在野決策「不是壞就是笨」；綠委吳沛憶也在社群平台上質疑「體育署刪減11億」。對此，國民黨立委王鴻薇指出，這根本是製造假消息，請問有心人士還要造謠嗎？說錯了不能更正嗎？不能跟社會大眾道歉嗎？「請問提案哪裡說刪11億，難道是作夢夢到的嗎？」。

對於外界質疑在野黨刪除體育署11億預算，王鴻薇指出，這根本是製造假消息，沒有刪11億，且今年體育署預算70多億，去年才50多億，所以體育署預算已經增加36%，請問有心人士還要造謠嗎？說錯了不能更正嗎？不能跟社會大眾道歉嗎？一而再再而三造謠。

對於吳沛憶也在社群發文指出「被刪的11億包含選手獎金」，引發關注，王鴻薇怒轟，吳沛憶到底有沒有看預算書，沒看就不要不懂裝懂，「我一直奉勸民進黨的立法委員，當你們要批評人的時候用功一點，請問在預算書裡面，哪一條提案刪除11億，請吳沛憶拿出來，請問提案哪裡說刪11億，難道是作夢夢到的嗎？」。

王鴻薇說明，這次體育署預算所謂的通刪15%，並非整個體育署刪除15%，主要是針對「國外旅費及教育訓練費」，該項目分別有科技體適能及科技健身推展考察計畫18萬元；日本運動科學中心及自由車場等運動場館參訪計畫16.2萬元；該項目實際上就算全部刪除，也只有70萬8000元，而這次刪除15%也只有10萬6200元。這項費用刪除，只有影響官員，和選手無關，卻還是被惡意抹黑。