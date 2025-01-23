0121地震災損補助出爐　黃偉哲指示迅速發放讓災民安心過年

▲0121地震黃偉哲指示迅速發放災損補助，讓災民安心過年，相關補助出爐，紅黃單災民等都獲得補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生規模6.4地震，台南市長黃偉哲第一時間前往災區視察，指示儘速盤點災損貼紅黃單，經工務局緊急評估後張貼紅單，要求不得繼續居住並簽立切結書撤離，過往僅針對紅單災戶發放慰問金，黃偉哲特別針對張貼黃單家戶特發放每人4千元最高5口，每戶最高發給新台幣2萬元之受災戶慰問金。

黃偉哲市長要求市府團隊加快行政流程，以迅速慰問、照顧安置、重建家園三大工作重點，全力協助市民儘早回歸正常生活，力求在春節連假前完成慰問金的發放，讓市民能夠安心過年。

地震發生後，台南市在最短時間內召開「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」臨時會議，為確保受災民眾能夠獲得及時的幫助，將比照0206震災，依受傷程度發給每位震災傷者新台幣3萬元至最高50萬元之受傷慰問金。另外，目前市府工務局已請土木技師公會與結構工程技師公會協助鑑定房屋安全，經工務局緊急評估後張貼紅單要求不得繼續居住，並簽立切結書撤離不再居住者，市府將發給每人2萬元，每戶最高以5口計算，合計每戶最高可領取新台幣10萬元之受災戶慰問金；緊急張貼黃單之家戶，每人亦將發給4千元，每戶上限5口，最高可領取新台幣2萬元之受災戶慰問金。針對因受災無法營業的楠西市場攤商，年後亦將發給每月新台幣2萬5000元的營業收入損失慰助費，共發放2個月。

為保障市民安全，市府亦立即啟動避難收容機制，連結在地旅宿業者於楠西及玉井等區設置4處避難收容所，累計安置87位住民。社會局與區公所及相關單位密切合作，提供民生物資、餐食及生活必需品迅速到位；另針對有特殊需求的市民，社會局及衛生局亦指派專人，在現場提供情緒支持及必要的社會福利資源，確保每一位受災市民都能獲得所需援助。





針對評估損壞之建築物，市府亦將比照0206震災模式，提供受災民眾拆除及修復補助，修復最高補助新台幣200萬元，拆除最高補助新台幣300萬元，盼協助民眾早日重建家園。

台南市政府表示，希望透過一系列協助措施，確保市民在災後能迅速得到安置與幫助，市府也提供1957社會福利諮詢專線和1999市民服務專線，供市民聯繫與求助，希望讓市民安心過年，早日恢復正常生活。