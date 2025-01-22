新北市公托達126家　侯友宜：持續提升托育環境

「台灣真棒～」近日有網友發文透露，他日前在板橋高鐵車站外，看到有個送貨員不慎把貨倒了一地，正當他忙著收拾，就有好幾位年輕人、民眾也蹲下來幫忙，非常熱心！畫面曝光後，吸引不少人留言大讚，全家便利商店的小編也回應，「好人一生平安，店長請你吃早餐」。