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新北市公托達126家　侯友宜：持續提升托育環境

▲新北市公托達126家 侯友宜：持續提升托育環境。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜出席土城大安及土城新洲公共托育中心聯合開幕。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第125及126家公共托育中心「土城大安及土城新洲」今（22日）聯合舉行開幕典禮，活動中啟動儀式以熱氣球往上升方式進行，象徵就業、居住、托育一同向上邁進，市長侯友宜表示將持續提升公托環境、提供育兒支持，讓年輕人安心成家。

▲新北市公托達126家 侯友宜：持續提升托育環境。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市致力於打造平價、優質、便利的托育環境，讓家長安心成家。

侯友宜指出，新北市致力找尋合適空間，打造平價、優質、便利的托育環境，此次土城大安公共托育中心為第5處社會住宅附屬公益空間，土城新洲公共托育中心則為第2處工業區立體化回饋空間。他說，新北市已設置371處公、私托嬰中心，可提供收托名額16,220人；除公共托育中心外，新北市的幼兒園總收托人數亦達5.3萬人，市府將持續提升托育與幼教服務，與家長一起承擔起照顧孩子的責任。

社會局補充，土城大安托育中心可收托60名0-2歲嬰幼兒、土城新洲托育中心可收托45名0-2歲嬰幼兒，自2025年1月22日(三)下午5時在「新北市育兒資訊網」開放報名，報名期間至2月17日下午5時截止，屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於2月19日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。

掌握新北市公共托育中心最新訊息，可上「新北市政府社會局」官網、「新北育兒資訊網」、「新北社會局」及「友善公托幸福新北」Facebook查詢。

▲新北市公托達126家 侯友宜：持續提升托育環境。（圖／新北市社會局提供）

▲托育中心提供新北家長友善的育兒支持。

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