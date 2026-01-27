　
社會 社會焦點 保障人權

渣尪瘋狂約愛連壽險都拿去換砲　鹹溼高潮液對話被妻抓包下場曝

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地方法院審理一起婚姻破裂案件，認定一名男子於婚姻關係存續期間，多次與不特定女子進行性交易洽談，並與異性交往、示愛，甚至表達贈與財產意願，已嚴重違反婚姻忠誠義務，導致夫妻信任基礎全面崩解。法官認為婚姻已生重大破綻且無回復可能，判准兩造離婚，並判令被告須賠償太太精神慰撫金30萬元，可上訴。

判決書指出，該名男子與太太於婚後共同生活多年，子女均已成年。女方主張，某日意外發現先生電腦未登出通訊軟體，赫然看見先生與多名女子洽談性交易內容，包含約定地點、費用及服務項目，顯示先生並非偶發行為，而是長期有嫖妓及婚外不當交往之情事。其妻並指出，先生長期深夜返家、時常外宿，行李中甚至多次出現汽車旅館用品，對婚姻造成難以承受的精神打擊。

法院調查發現，該名男子除與多名女子談論性交易外，亦與特定女性發展感情，對外自稱「婚內單身」、「協議離婚中」，甚至表示欲將百萬壽險給付及高額存款轉贈對方，以示追求誠意。相關通訊紀錄、對話譯文及錄音內容，均顯示某男行為已逾越一般社交界線，構成嚴重違反婚姻忠誠義務。

還有與網友相當露骨對話，「那你也願意為我們準備好高潮液嗎?我已經兩年多沒有愛愛過了，很懷念用高潮液愛愛下麵溼溼熱熱的那種感覺，整個人都軟軟的，還會高潮噴水超爽的。」等語。

他雖辯稱相關對話僅為玩笑、未實際從事性交易，法院認為，通訊內容具體明確，非以「開玩笑」即可合理解釋；至於主張其妻非法取得通訊內容，法院亦認定原其妻係於他未登出帳號情形下發現，並未違法。

法官認為，他在婚姻存續中反覆從事不當性行為及婚外交往，已嚴重破壞夫妻互信與感情基礎，客觀上達到任何人均難以維持婚姻之程度，且婚姻破綻可歸責於被告，原告訴請離婚，應予准許。

至於精神損害賠償部分，法院審酌被告過失情節、對其妻造成之精神痛苦程度，以及雙方年齡、學歷、經濟狀況與財產情形，認為原告請求的50萬元過高，酌定被告應賠償原告30萬元，並按年利率5%計息至清償日止。

