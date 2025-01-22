送貨時飲料倒一地！他見「暖心一幕」大讚：都是我們台灣的年輕人

▲好幾位民眾都蹲地幫忙收拾。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣真棒～」近日有網友發文透露，他日前在板橋高鐵車站外，看到有個送貨員不慎把貨倒了一地，正當他忙著收拾，就有好幾位年輕人、民眾也蹲下來幫忙，非常熱心！畫面曝光後，吸引不少人留言大讚，全家便利商店的小編也回應，「好人一生平安，店長請你吃早餐」。

近日有網友在Threads上發文直呼，「可以幫我傳出去嗎？我想請他們吃飯。」他某天早上在板橋高鐵車站外，看見有個送貨員不慎將貨倒了一地，結果緊接著，就有好幾位年輕人、民眾蹲下來幫忙收拾，「是滿滿互助的熱心與愛心，都是我們台灣的年輕人」。

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原PO也不禁直呼，「台灣真棒，好想認識這幾個年輕人。」該篇文章一出，也真的有找到其中幾位當事人，因此他後來也在串文底下表示，「找到3位，確認1位，還不能湊一桌」。

全家便利商店的小編看到後，留言回應「小編代板橋車站店店長轉發，好人一生平安，店長請你吃早餐。」小編也貼出「尋人啟事」，要找好心的路人們，「1/22（三）9:00結帳請說通關密語『好人一生平安，店長請你吃早餐』。台灣最美的風景是你」。

▲全家小編PO出「尋人啟事」。（圖／翻攝自Threads）

其他網友也紛紛回應，「難怪有網友說，在台灣做善事是用搶的，大家真的都很善良啊！大部分啦」、「台灣人就要這樣溫馨，不要分彼此，大家都是辛苦人，互相幫助才能讓社會和諧」、「這要怎麼找？還是把那內心的感謝、感動，傳到下次需要幫助的人，善的循環」。

本文經原PO授權引用