春節前撿便宜！士林分署2／3法拍太子集團精品　頂級投資標的曝

▲士林執行署將於下月3日拍賣太子集團案查扣愛馬仕鱷魚皮柏金包、JORDAN球鞋等。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

過年換新鞋、背新包！法務部行政執行署士林分署2月3日將法拍太子集團詐欺案查扣精品，包含愛馬仕霧面鱷魚皮柏金包、JORDAN運動鞋等33件動產；另有北市與新北多筆土地、股票與女裝同步開標。拍賣分上午10時30分及下午3時舉行，應買人須攜身分證登記競標。

士林分署指出，當日上午10時30分將率先拍賣太子集團李姓被告涉案動產，共計33件物品，包含愛馬仕、香奈兒、迪奧、巴黎世家、PRADA、GOYARD、CHROME HEARTS等名牌包款，以及JORDAN、NIKE等潮流球鞋，另有茶具等動產標的。

其中最受矚目的拍賣品，是一顆愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包（Birkin），採用檸檬黃色系皮革搭配鈀金配件，屬於高端收藏級精品包，市場價格動輒百萬元以上。該包具備愛馬仕經典雙帶與旋轉鎖頭結構，並附可拆鎖頭與鑰匙，被視為奢侈品市場的頂級投資標的。

▼太子集團案精品開標。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，現場亦釋出多顆精品包款，包括Goyard帆布托特包、Prada斜背包、Balenciaga包款，以及疑似愛馬仕Kelly或Birkin鱷魚皮包款，呈現高端精品混搭收藏陣容。

潮流鞋款方面，拍賣品項涵蓋多雙NIKE Dunk Low系列與多款JORDAN經典鞋型，包含Jordan 1、Jordan 3、Jordan 12等收藏級籃球鞋，具備潮流市場轉售與穿搭雙重價值，預料將成為競標焦點。

▲JORDAN潮鞋被法拍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署表示，拍賣所得將優先用於補償被害人財產損失，相關精品於案件偵查中即囑託行政執行署辦理變價拍賣，期能儘速返還被害人損害。

同日下午3時，士林分署也將舉行「123聯合拍賣會」，拍賣不動產橫跨台北市北投、南港、內湖、士林及新北市汐止、三芝等地區，合計逾27筆土地與1個靈骨塔位同步拍賣；另有上市櫃公司股票、投資公司出資額，以及數百件女裝等動產標的，拍賣內容相當多元。

士林分署提醒，上午場次登記時間為上午10時至10時30分，下午場次登記時間為下午2時30分至3時，應買人須攜帶身分證件完成登記後方可領取號碼牌入場競標；公司法人應另檢附公司登記事項資料。相關拍賣資訊可至士林分署官網查詢，呼籲有興趣民眾把握機會，準時到場參與競標。