社會 社會焦點 保障人權

PAZZO董座「落人」打運將　天道盟鐵霸兄弟10人起訴

▲▼ 天道盟主「鐵霸」曾盈富。（圖／記者劉昌松攝）

▲天道盟主「鐵霸」曾盈富（上圖）涉嫌找小弟幫PAZZO董座廖承豪打人。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

電商PAZZO母公司美而快(5321)董事長廖承豪，去年因乘車糾紛與UBER林姓司機互毆，雙方被帶到警局製作筆錄時，廖承豪竟聯繫天道盟盟主「鐵霸」曾盈富，由曾的弟弟曾盈進聯繫黑衣人，等林姓司機從醫院驗傷離開時，狠狠上前猛揍一頓。鐵霸辯稱是廖承豪遠房表親，只是想找人「關心」狀況，台北地檢署檢察官不採信，27日依聚眾強暴脅迫等罪起訴廖、曾等10人。

廖承豪11月17日晚間，與助理王孝傑搭乘UBER抵達台北市復興南路後，希望林姓運將再改到別處，林男因為已經接到下一趟車單拒絕，雙方因此發生爭執，廖、王因此和林男運將互毆，警方獲報到場將雙方3人都愛回敦化南路派出所製作筆錄。

▲▼ 天道盟主「鐵霸」曾盈富的胞弟曾盈進。（圖／記者劉昌松攝）

▲天道盟主「鐵霸」曾盈富的胞弟曾盈進（左）。（資料照／記者劉昌松攝）

廖承豪在等待期間，打電話告訴鐵霸糾紛經過，鐵霸就透過弟弟找人到派出所前集結，趁林姓運將離開派出所時，上前要求林姓運將和解撤回傷害告訴，林姓運將拒絕並走向附近的仁愛醫院驗傷。

黑衣人開始分頭行動，有人進入醫院盯梢，其餘人在醫院外埋伏，等林姓運將驗傷完離開醫院，走到伊普索酒店前方時，突然遭人揮拳重擊後腦勺，並有人用台語叫囂「別跑」，林姓運將驚慌失措，跑回派出所求助。

鐵霸和弟弟到案時，辯稱是廖承豪的遠房表兄弟，得知廖承豪遇到糾紛，所以找人去「關心」，但檢察官認為，如果是親友，應該是前去慰問或探視廖承豪，不該是找其他不認識的人到警局外聚集，根本就是台語辭典中所說的幫派「落人」行徑，因此不採信被告說詞，依法將廖承豪、鐵霸等10人都提起公訴，並請法院宣告沒收他們用來聯繫犯罪的手機。

01/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

華南銀尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

PAZZO董事長鐵霸天道盟妨害秩序聚眾毆打

