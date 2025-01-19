新北十三行「運動競化論」特展開幕　為2025世壯運揭序幕

▲十三行博物館「運動競化論－古代生活與現代競技特展」17日隆重開幕。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局所屬十三行博物館17日隆重推出「運動競化論－古代生活與現代競技特展」，以創新的展覽形式揭開2025雙北世界壯年運動會的序幕，特展除了十三博物館及國史館館藏的精選館藏外，更特別收錄了「眭澔平寰宇文化工作室」的珍貴私人收藏，讓觀眾得以一窺其探索世界南島文化的足跡。

新北市文化局副局長于玟表示，2024年是臺灣體壇豐碩的一年，不僅在巴黎奧運取得耀眼成績，臺灣成棒更是睽違32年再次取得世界級賽事冠軍，而新北市也沒有在這場盛宴缺席。「2024年世界中學生運動會」，新北市就有13位優秀選手取得相當亮眼的成績，新北市三民高中射箭好手朱浩緯在「2024年全國總統盃射箭錦標賽」勇奪混雙金牌，划船選手林佳蓉也在「2024年度全國划船錦標賽」四人雙槳榮獲金牌，可見新北市在推動運動的諸多政策頗有成效。

▲「2024年世界中學生運動會」表現優異的新北市三民高中運動選手點燃2025世壯運序幕。

新北市立十三行博物館羅珮瑄館長指出，「2025運動競化論—古代生活與現代競技特展」匯集了大臺北地區9處考古遺址的珍貴文物，以及來自臺灣、東南亞、新幾內亞、大洋洲等17個地區的文化瑰寶，相當難得。其中，眭澔平博士多年來探索世界南島文化的私人收藏，包含罕見的復活節島「鳥人」服裝等珍貴文物，更為展覽增添獨特價值。

羅珮瑄指出，展場更特別設置了五大互動體驗區，結合實體與科技，讓民眾親身體驗從射箭、投擲、負重到划船等古今運動項目。值得一提的是，本次展覽特別響應新北市2030年八里淨零示範區計畫，從展場設計到活動規劃均以永續理念為核心，展現永續展覽的實踐與創新。「2025運動競化論－古代生活與現代競技特展」即日起至114年9月14日在十三行博物館第一特展廳展出。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網查詢。

▲「2024年世界中學生運動會」表現優異的新北市三民高中運動選手點燃2025世壯運序幕。

▲展場更特別設置了五大互動體驗區，親身體驗古今運動項目。

▲「2025運動競化論－古代生活與現代競技特展」展現新北市豐沛的文化底蘊與運動能量。