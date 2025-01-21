新北囊括21農金獎！獲獎數全國最多　侯友宜親頒獎

▲侯友宜21日出席113年度績優農漁會及農漁民表揚典禮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（21日）舉辦「113年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，共有6家農會榮獲「菁業獎」，以及囊括農業金融體系最高榮譽「農金獎」21個獎項，獲獎數居全國之冠。市長侯友宜出席頒獎感謝農漁會及農漁民長期努力，讓新北農漁業被看見，並期勉市府團隊持續推動各項農漁業政策，打造一座農漁業的友善城市。

侯友宜表示，新北農漁會表現優異，屢獲國家獎肯定，農產品銷售成績也相當亮眼，感謝農漁民致力發展特色農產品。市府將持續建構農漁業推廣平台，並與全國農產品結盟，提升新北農漁業能見度，同時積極推廣農漁民健康檢查，全方位照顧農漁民的事業跟健康。

▲新北市府將在新北農漁業厚實的基礎上，持續協助推廣各項政策，打造農漁業友善城市。

農業局說明，2024年新北市各農漁會及農漁友屢獲菁業獎、農金獎肯定，包括板橋區農會、蘆洲區農會、中和地區農會及淡水區農會皆榮獲農金獎特優獎殊榮。其中蘆洲區農會榮獲第18屆農金獎「數位金融推廣獎」及「農業金庫策略合作獎」雙特優，推動數位金融不遺餘力，利用網路線上推廣及各種公共場合進行體驗行銷，讓每個人都能了解及享受數位金融的便利。

此外，新北市農會總幹事楊梁榮獲得第30屆優秀農業教育及推廣人員獎項，任內推出「直播易利購-農業蝦皮、到店取貨」服務，行銷優質農產，帶領新北市農會112年獲得第9屆科技農企業菁創獎「科技應用類」獎項，獲此殊榮實至名歸。

▲侯友宜感謝農漁會及農漁民的努力，讓新北農漁業被看見。